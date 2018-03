Forchheim: Busfahrer und Verkehrsüberwacher beleidigt

Betrunkene Frau ließ sogar ihre Fäuste sprechen - Polizei sucht Zeugen - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Schimpftiraden und sogar körperliche Gewalt haben ein Busfahrer sowie ein Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung Forchheim erdulden müssen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Im ersten Fall hat eine Unbekannte einen Busfahrer an der Haltestelle Merianstraße zunächst verbal beleidigt. Als der Fahrer den Fahrschein der Frau sehen wollte, schlug sie ihm mit der Faust gegen die Brille. Die rabiate Dame soll laut Polizei betrunken gewesen sein – und hätte außerdem noch versucht, dem Fahrer das Handy aus der Hand zu reißen, als dieser die Polizei verständigen wollte. Trotz des Faustschlages blieb der Busfahrer unverletzt.

Die Täterin konnte unerkannt entkommen. Die Polizei Forchheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Im zweiten Fall wurde ein Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung übel beleidigt: Offenbar weil er sich wegen eines Strafzettels zu Unrecht beanstandet gefühlt hatte, fuhr am Montagvormittag ein etwa 60-Jähriger mit seinem Auto auf den städtischen Mitarbeiter in der Schönbornstraße zu und stoppte seinen Wagen erst unmittelbar vor ihm – mitten auf der Straße. Anschließend stieg der Mann aus, was folgte waren Schimpftiraden gegen den Verkehrsüberwacher.

In dieser Zeit kam der Verkehrsfluss in der Schönbornstraße zum Erliegen, die übrigen Autofahrer begannen zu hupen. In diesem Zusammenhang werden noch Zeugen, insbesondere ein Fußgänger gesucht, der den Vorfall aus nächster Nähe mitbekommen haben soll. Hinweise an die Polizei, Telefonnummer (09191) 70900.