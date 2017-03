Forchheim: Cannabis auf Kassenrezept

Eine große Hoffnung für viele Patienten: Seit dem 1. März ist Cannabis als Medikament in der Apotheke erhältlich. Wir haben darüber mit Christina Utzmann (38) gesprochen, die seit 20 Jahren als pharmazeutisch-technische Assistentin in der Forchheimer Regnitz-Apotheke arbeitet.

Christina Utzmann © Ralf Rödel



Frau Utzmann, wie kommen Patienten an das Cannabis?

Christina Utzmann: Man geht zum Arzt, beispielsweise zum Allgemeinarzt oder zum Neurologen, und lässt sich dort ein Betäubungsmittel-Rezept ausstellen. Man muss natürlich einen Arzt finden, der offen dafür ist: Jeder Mediziner hat ja seine eigenen Behandlungsmethoden. Cannabis als Medikament ist ein medizinisches Produkt und nicht als Stimmungsaufheller zu betrachten. Deswegen gibt es auch gewisse Kontrollmechanismen: Die Rezepte gibt es in dreifacher Ausführung, einmal für die Krankenkasse, einmal für die Apotheke und einmal für den Arzt. Über die Abgabemengen wird zudem genau Buch geführt — das wird auch von den Behörden kontrolliert. Man kann also nicht einfach so in die Apotheke gehen und sich ein bisschen Cannabis bestellen.

In welcher Form wird Cannabis als Medizin verabreicht?

Christina Utzmann: Es gibt zum Beispiel Kapseln mit Cannabinoiden — die stellen wir selbst in der Apotheke aus dem Harz der Pflanze her. Zudem gibt es ein Mundspray auf Cannabis-Basis oder auch Blüten, die erhitzt und inhaliert werden können.

Bei welchen Krankheiten kann Cannabis helfen?

Christina Utzmann: Vor allem bei Schmerzpatienten, bei Multipler Sklerose, aber auch bei Menschen, die unter Spastiken, Epilepsie oder auch Tourette leiden. Es wirkt zudem appetitanregend, was Krebspatienten helfen kann. Aktuell haben wir hier in der Regnitz-Apotheke aber gar keinen Patienten, der Cannabis auf Rezept erhält — den letzten hatten wir 2011. Die Nachfrage wird vermutlich auch jetzt nicht in exorbitantem Ausmaß steigen.

BARBARA ZINECKER