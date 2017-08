Forchheim: Caritas veröffentlicht Kleiderkammer-Liste

Mit Bluse und Hemd zum Helfer werden - vor 24 Minuten

FORCHHEIM - Der Caritasverband für den Landkreis Forchheim hat eine Liste veröffentlicht mit den Kleiderkammern im Landkreis. Hier können Kleider nicht nur bezogen, sondern auch abgegeben werden.

In Forchheim gehört die Kleiderkammer der Caritas dazu (Birkenfelderstraße 15). Kleider können nach vorheriger telefonischer Absprache unter 09191-707224 abgegeben werden. Gesucht werden: gut erhaltene Kleidung und Schuhe der jeweiligen Saison, Bettwäsche, Handtaschen, Hüte, Tischwäsche. Die Kleiderausgabe findet jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr statt und jeden ersten Donnerstag im Monat von 14.30 bis 16 Uhr. In den Ferien und an Feiertagen ist die Kleiderkammer geschlossen.

Außerdem in Forchheim: Die Kleiderkammer des BRK in der Henri-Dunant-Straße 1. Angenommen werden gut erhaltene Kleidung und Schuhe unabhängig von der Saison, Bettwäsche, Handtaschen, Hüte, Gardinen, Tischwäsche, Spielsachen und Kuscheltiere. Die Sachen können Montag und Dienstag, 8 bis 11 Uhr, abgegeben werden, Telefon 09191-707713. Kleider ausgegeben werden im Kleiderladen in der Kapellenstraße 7, montags bis donnerstags von 9.30 bis 14.30 Uhr.

In Ebermannstadt gibt es die „Klamotte“des Flüchtlingsnetzes Ebermannstadt. Geöffnet ist die „Klamotte“ am Dienstag von 9.30 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr, außerdem jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 9.30 bis 12 Uhr. Telefonisch ist der Verein unter 0172-3043570 erreichbar. Gebraucht werden gut erhaltene Kleidung und Schuhe, saisonunabhängig, sowie Bettwäsche, Handtaschen, Hüte, Gardinen, Tischwäsche, Spielsachen und Kuscheltiere.