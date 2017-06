Forchheim: "Crystal-Brüder" müssen ins Gefängnis

FORCHHEIM/BAMBERG - Die Große Strafkammer fällte nach zehn Verhandlungstagen ihr Urteil über die zwei Brüder aus dem Raum Forchheim. Sie waren einer Vielzahl von Verbrechen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt — insbesondere wegen des Handels und der Einfuhr von großen Mengen Crystal.

Ein Teil der Straftaten war nur durch ein Buchmanuskript nachweisbar, das Anton S. (Namen der Angeklagten geändert) in der U-Haft verfasst hat. Das Gericht entschied: Anton S., der ältere Bruder mit einer langen kriminellen Karriere, muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Sein jüngerer Bruder Benno erhielt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.

Beide Geschwister sind selber schwer drogenabhängig. Deshalb ordnete das Gericht für die Brüder eine Therapie nach etlichen Jahren des Strafvollzugs an. Es entschied sich gegen eine Sicherungsverwahrung von Anton S.

„Es waren beide Entscheidungen vertretbar“, erläuterte der Vorsitzende in der Urteilsbegründung. Man sah von diesem „schärfsten Schwert“ des deutschen Strafrechts ab, weil S. keine Gewalt angewendet hatte, obwohl er einen Revolver besaß. Und: Wenn er seine Strafe verbüßt hat, ist er fast 70 Jahre alt. „Irgendwann schlägt auch das Alter zu denjenigen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten“, kommentierte er die mildere Entscheidung. Benno S. nahm das Urteil bereits an, so dass es im Gerichtssaal noch rechtskräftig wurde. Er litt offenbar schon seit einer Weile unter der langen Dauer des Verfahrens.

Die Strafen der beiden setzen sich aus je 14 unterschiedlichen Einzelstrafen für verschiedene Delikte zusammen. Bei Anton fiel besonders ins Gewicht, dass er Ende März 2016 mit einem Komplizen in den Grenzraum fuhr und zu Fuß 560 Gramm der hochgefährlichen Modedroge Crystal Meth über die Grenze brachte. Obwohl der zweite Mann nur als Fahrer tätig war und selbst keine Drogen erhielt, hat ihn das Landgericht in einem gesonderten Verfahren bereits zu drei Jahren Haft verurteilt.

Ins Gewicht fiel bei den zwei Brüdern auch, dass sie über mehrere Jahre hinweg in regelmäßigen Abständen an eine Forchheimerin kleinere Crystalmengen verkauften. Bei Benno S. kam noch ein seltenes Delikt dazu: der unerlaubte Besitz von Sprengmitteln – denn er lagerte „zu rein pyrotechnischen Zwecken“ fast 15 Kilogramm solcher Stoffe in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses.

