Forchheim: „Dem Wort Gottes Stimme gegeben“

Christuskirche nennt ihr Gemeindehaus nach Nazi-Opfer Dietrich Bonhoeffer - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Nach einem beeindruckenden Gottesdienst haben die beiden Konfirmanden Leonie Einenkel und Simon Stubenrauch die Tafel enthüllt, die alle Besucher des Gemeindezentrums der Christuskirche nun daran erinnert, dass dieses Gebäude künftig „Dietrich-Bonhoeffer-Haus“ heißt. Der Zeitpunkt war einen Tag nach dessen 111. Geburtstag gut gewählt.

Pfarrer Muschler (li.) und Professor Ralf Frisch vor der neuen Tafel am Gemeindehaus, die den Namensgeber Dietrich Bonhoeffer zeigt. Foto: Udo Güldner



Steine sind nur tote Materie. Ihnen Leben einzuhauchen, sie mit einem bestimmten Geist zu erfüllen, das liegt an den Menschen, die in einem Haus wirken. Und ein kleines bisschen auch an der Bezeichnung, den die Ansammlung lebloser Steine bekommt.

Seit die Christusgemeinde im Forchheimer Norden 1956 mit einem behelfsmäßigen Gemeindesaal begann, hatte dieser keinen besonderen Namen. Auch nicht als daraus in den 70er Jahren das heutige Gemeindehaus wurde. Bevor Pfarrer Christian Muschler alle Besucher ins umgetaufte Gebäude einlud, kamen einige Gemeindemitglieder zu Wort, die ihren persönlichen Bezug zu Bonhoeffer kundtaten.

Carsten Schür, Annika Horn und Professorin Thea Rank sprachen von der Vorbildfunktion und davon, wie wichtig es sei, allen Menschen eine Heimat im Schutz des Bonhoeffer-Hauses zu geben. Christian Bleile erinnerte an die Umbenennung der Dietrich-Bonhoeffer-Straße im Jahre 2012, die sich in unmittelbarer Umgebung befindet.

Dass der Glaube keine Privatsache sei, sondern Folgen für das eigene Leben und die Gemeinschaft habe, so resümierte Dekan Günther Werner die Gedanken des wenige Wochen vor Kriegsende 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordeten Theologen der „Bekennenden Kirche“. Die hatte sich 1934 in Barmen der Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten widersetzt.

Für Juden gesprochen

Als einer von ganz wenigen Geistlichen hatte Bonhoeffer in den folgenden Jahren der Entrechtung, als die Gläubigen von allen Seiten bedrängt waren, auch die Verfolgung der Juden angeprangert: „Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen.“ Da sei es doppelt gespenstisch, heute über den Bekenner Bonhoeffer zu sprechen, der „mit viel schlimmeren Mächten zu kämpfen hatte und dennoch die Hoffnung nicht aufgab“, so Pfarrer Christian Muschler.

„Er hat dem Wort Gottes eine Stimme gegeben, als alle anderen schon geschwiegen haben“, zeigte sich Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) von der Einheit des Denkens und Handelns des Märtyrers beeindruckt.

Prof. Ralf Frisch von der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg inspirierte mit einer pathetischen Predigt, die von Heinz Bedürftig (Trompete) und Stefan Lang (Orgel) mit sanften Sprituals umhegt wurde. Darin fand sich der Antichrist, der in Gestalt des islamistischen Terrors und menschenverachtender Diktatoren zur „wohl schlimmsten weltpolitischen Situation seit 1933“ geführt hätten.

UDO GÜLDNER