Forchheim: Die fränkische Perle soll entdeckt werden

Neuer Tourismus-Marketing-Plan will Appetit auf Forchheim machen — Broschüren im Corporate Design - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Vor einem Jahr hat der Hauptausschuss des Stadtrats das neue Tourismuskonzept beschlossen. Das Ziel dabei ist ganz klar festgezurrt: Forchheim soll als Geheimtipp präsentiert werden. Dazu gehört jetzt auch das passende Corporate Design.

Für den Forchheimer Weihnachtsmarkt gibt es einen extra Flyer. Foto: Horst Linke



"Jedes Eckla liebenswert fränkisch", was die Forchheimer schon lange wissen, ist ab sofort der Slogan, der auf den neuen weinroten Broschüren Lust auf Forchheim machen soll. "Im Highspeed-Tempo", sei der neue Tourismus-Marketing-Plan im zurückliegenden Jahr geschaffen worden, erzählt Viktor Naumann im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten der damit nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische gleichermaßen ansprechen will. "Wir wollen nicht nur Gäste anlocken, sondern auch die Einheimischen stolz auf ihre Heimat machen", so Naumann.

Eine "unglaublich positive Entwicklung", erlebe der Tourismus in ganz Franken, so Naumann, im Jahr 2017 wurden in ganz Franken 225 Millionen Tagesbesucher gezählt. Drei Jahre zuvor, im Jahr 2014, waren es 171 Millionen. Eine Steigerung von gut 50 Millionen also, rund 31 Prozent: "Eine beeindruckende Entwicklung im Tagestourismus."

"Nach Forchheim kommen pro Jahr etwa 10 000 Tagestouristen", berichtet Nico Cieslar, Chef der Forchheimer Tourist-Info. Aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Berlin und Baden-Württemberg kommen die meisten Besucher, die im Durchschnitt rund 27,60 Euro pro Tag ausgeben und in der Innenstadt die Kassen klingeln lassen. "Der Tourismus ist ein schlummernder Wirtschaftsfaktor, der langsam geweckt wird", konstatiert der Wirtschaftsförderer Naumann. Um noch mehr Besucherfrequenz in die Altstadt zu bringen, hat man deswegen ein Maßnahmenpaket geschnürt, das "primär auf Forchheim zugeschnitten" ist. Rund 75 000 Euro nimmt man dafür in die Hand, für eine neue E-Bike-Ladestation in der Kaiserpfalz, für die neue Info-Stele in der Hauptstraße, für das Genussfestival rund um die Pfalz und für das Digital-Marketing.

Denn da kann die Fachwerk-Altstadt noch so schön sein: Ohne pfiffigen Online-Auftritt bleiben viele Gäste aus. "Die touristische Vermarktung Forchheims erfolgt durch die Tourist-Information sowie über die Website www.forchheim-erleben.de und über Social Media Kanäle, die als Inspirationsquelle für Gäste dienen", sagt Nico Cieslar, deswegen wurde auch die Homepage der Stadt "aufgemöbelt".

Seit dem Frühjahr 2015 betreibt die Stadt Forchheim außerdem einen eigenen Youtube-Kanal mit derzeit 135 Abonnenten. Die Facebook-Seite der Stadt Forchheim soll einerseits den Belangen der Touristen dienen, gleichermaßen aber auch Einheimische animieren, Forchheim als Urlaubsziel im Freundes- und Bekanntenkreis zu promoten. Aktuell zählt die Facebook-Seite der Stadt mehr als 10 500 Follower, im Jahr 2020 wird die Marke von 15 000 Facebook-Fans angestrebt.

Seit Juli 2016 betreibt die Stadt überdies unter @forchheim_erleben einen eigenen Instagram-Kanal mit derzeit über 1 100 Abonnenten. Auch Reiseblogger, das erzählt Nico Cieslar, will man ganz gezielt auf Forchheim aufmerksam machen, die nicht nur auf ihrer Website, sondern vor allem über Social Media Kanäle eine hohe Reichweite erzielen. Im Sommer nächsten Jahres wird es deswegen erstmals eine von der Tourist-Info organisierte Blogger-Reise geben, die ganz gezielt die Themen Braukeller, Kulinarik und Altstadt in den Fokus rücken soll.

Auf großen Tourismus-Messen "wollen wir internationale Nachfrage generieren", so Naumann. Wie etwa auf der ITB in Berlin, wo sich Forchheim im nächsten Jahr zum zweiten Mal "als Destination präsentiert". Gerade den Kellerwald und auch den "Walk of Beer" will man vermarkten, der wie Naumann sagt, "über die Grenzen der Stadt hinaus strahlt". Denn: "Fachwerk gibt’s in Franken genug."

Und weil eine zukünftige Tourismus-Destination auch ein Corporate Design braucht, gibt es ab sofort auch sechs ganz unterschiedliche Broschüren, die die "liebenswerten Eckla" präsentieren. "Herzstücke" heißt der neue Image-Flyer der Stadt, der mit zahlreichen Fotos und kleinen Erklärtexten Appetit auf Forchheim machen soll und nicht nur Forchheims bedeutsame Geschichte kurz und bündig greifbar machen will, sondern auch die Themen Bier und Kulinarik sowie Natur und Aktivitäten bespielt. "Feierlaune" nennt sich der neue Veranstaltungskalender, "Spurensuche" will die Geheimnisse der Königsstadt lüften, "Streifzug" listet die besten Unternehmungen, von der Stadtführung bis zur kulinarischen Bierverkostung und der Segway City-Tour auf. Wer die Stiefel schnüren will, kann sich in "Wanderlust die besten Touren in und um Forchheim" inspirieren lassen, ganz speziell für kleine Entdecker ist die "Abenteuerstadt" konzipiert.

Rund 30 000 Euro hat man in das neue Corporate Design investiert, um die "Wahrnehmung nach außen komplett neu zu gestalten", so Naumann. "Wir nehmen den Trend, Urlaub zuhause zu machen, mit und präsentieren Forchheim als Geheimtipp zwischen Bamberg und Nürnberg." Denn, dessen ist sich der Wirtschaftsförderer sicher: ,"Forchheim ist eine Perle, die noch nicht entdeckt wurde."

