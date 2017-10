Forchheim: Dieb scheitert an Staubsauger-Automaten

Täter wollte offenbar an das Bargeld im Inneren der Geräte kommen - vor 21 Minuten

FORCHHEIM - Zwei Staubsauger-Automaten in Forchheim sind in der Nacht auf Dienstag das Ziel eines Unbekannten gewesen: Offenbar wollte der Täter die Automaten aufbrechen, um an das Bargeld darin zu gelangen.

Allerdings schlugen beide Versuche fehl, wie die Polizei mitteilt. Sowohl das Gerät an einem Waschplatz in der Daimlerstraße als auch der Automat an einer Tankstelle in der Willy-Brandt-Allee hielten stand. Der Täter verursachte dennoch einen Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei Forchheim bittet um Zeugen-Hinweise unter der Telefonnummer 09191-70900.