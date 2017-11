Forchheim: Diebe dringen in Kellerabteil ein

Täter haben Anwesen in der Spitalstraße vermutlich über das Wochenende heimgesucht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Schock für die Anwohner nach dem Wochenende: Unbekannte sind in ein Kellerabteil eingebrochen und sind fündig geworden. Die Polizei Forchheim sucht nach Zeugen.

In der Forchheimer Spitalstraße sind die Einbrecher in ein Kellerabteil eingedrungen (Symbolbild). © dpa



In der Zeit von Freitag, 10. November bis Montag, 13. November wurde in einem Anwesen in der Spitalstraße ein Kellerabteil aufgebrochen. Daraus wurden unter anderem verschiedene Fahrradanbauteile entwendet.

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter der Telefonnummer (09191) 70900 entgegen.