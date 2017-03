Forchheim: Diebe stehlen Schmuck und Münzen

Einbruch: Bewohnerin war im Urlaub - vor 52 Minuten

FORCHHEIM - Diebe sind in ein Haus in der Schlachthofstraße in Forchheim eingebrochen. Die Täter nutzten aus, dass sich die Bewohnerin im Urlaub befand.

Während die Bewohnerin verreist war, warfen die Täter ein Fenster ein und drangen in das Haus in der Schlachthofstraße ein.

Die Tochter der Bewohnerin stellte den Einbruch am Donnerstagabend fest und verständigte die Polizei. Der Tatzeitraum dürfte nach ersten Erkenntnissen zwischen dem 28. Februar und dem 2. März liegen.

Die Einbrecher durchsuchten das komplette frei stehende Haus und verursachten dabei Sachschaden von etwa 500 Euro. Sie stahlen Schmuck und Münzen im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.

Symbolbild © Symbolfoto



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, Telefon (0951) 9129-491.

