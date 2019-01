Forchheim: Diebe zahlen an Supermarkt-Kasse nicht alles

Diebesgut in Hose versteckt - Sonstige Waren auf das Kassenband gelegt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Zwei Männer im Alter von 34 und 24 Jahren haben in einem Verbrauchermarkt Waren geklaut, andere aber auf das Kassenband gelegt und bezahlt. Doch die Masche fiel auf.

In einem Verbrauchermarkt in Forchheim sind zwei männliche Personen dabei beobachtet worden, wie sie mehrere Schachteln Zigaretten in ihre Hose steckten. Im Anschluss legten die Männer ihre sonstigen Waren aufs Kassenband, um diese regulär zu bezahlen. Die Zigaretten haben die Männer im Alten von 34 und 24 Jahren nicht bezahlt. Sie wurden vom Personal nach dem Kassenbereich angehalten und anschließend der Polizei übergeben.