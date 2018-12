Forchheim: Diebin hat Komplizen in Umkleidekabine versteckt

58-Jährige hat versucht, Modeschmuck zu klauen - Kabine zur Vertuschung genutzt - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Der Plan ist nicht aufgegangen: Eine 58-Jährige wollte Schmuck klauen und hat dabei auf zwei Komplizen gesetzt, die sie in der Umkleidekabine versteckt hat. Doch alle drei flogen auf.

Die 58-Jährige hatte den Schmuck in einem Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Allee geklaut und sich damit in eine Umkleidekabine zu einer 21-jährigen Angehörigen begeben, dort die Etiketten entfernt und anschließend den Kassenbereich ohne Bezahlung passiert.

In Begleitung der beiden befand sich ein 54-Jähriger, der offensichtlich der 58-Jährigen zur Hand ging. Alle drei haben sich wegen Ladendiebstahl zu verantworten.