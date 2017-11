Forchheim: Discounter "Action" begeistert nicht alle

FORCHHEIM - Am Donnerstag eröffnet um 9 Uhr in der Boschstraße 6 in Forchheim-Süd, ein neuer Discounter namens "Action". Das Sortiment besteht zum größten Teil aus innenstadtrelevanten Produkten.

"Action" gibt es ab sofort in Forchheim-Süd. Foto: Roland Huber



"Das ist bedauerlich, aber es ist halt so", sagt Michael Csepai, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Und Manfred Schade, einer von zwei Sprechern der Händlergemeinschaft "Die Innenstädter", ergänzt: "Hier greift das Einzelhandelskonzept nicht, weil es sich um ein Sondergebiet handelt." Fast wortgleich reagiert das Referat Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung auf NN-Anfrage. Eine inhaltliche Bewertung wird nicht getroffen.

Der Nonfood-Discounter "Action" stammt aus den Niederlanden. Sein Konzept sieht so aus: Ständig sind über 6000 Produkte im Laden vorrätig. Wöchentlich werden 150 davon neu vorgestellt. Die Palette umfasst 13 Kategorien, von Haushalt über Spielzeug und Textilien bis zu Kosmetik und "Do-it-yourself". Diese Produktpalette, sagt Manfred Schade, "gehört normalerweise in die Innenstadt hinein".

Forchheim ist die 200. "Action"- Filiale, die seit 2009 in Deutschland eröffnet wurde, schreibt das Unternehmen. Europaweit bestehen rund 900 Läden. Nach eigener Darstellung arbeiten etwa 32 000 Menschen für "Action", davon rund 3700 in Deutschland. Pro Filiale seien es "etwa 25".

Auf der grünen Wiese

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Oberfranken hat nach eigenen Angaben "noch keine Erfahrungen" mit dem Discounter. Filialen gibt es in Franken bereits in Ansbach, Bamberg, Marktredwitz und Bad Neustadt.

Aufgrund des schnellen Warendurchsatzes wissen die Kunden nie, was genau im Laden vorrätig ist, und für wie lange. Der Discounter kann auch deswegen vergleichsweise niedrige Preise ansetzen (häufig unter einem Euro), weil er Restposten aufkauft, auch von Markenartikeln. Geschäftsführer Steffen Rosenbauer sagte dazu im März in einem TV-Beitrag: "Wir kaufen Restbestände auf und wenn die weg sind, sind sie weg, das bringt den Kunden Preisvorteile."

Das Sondergebiet rund um den Edeka-Markt gibt es seit fast 50 Jahren. Damals ging es der Stadt darum, auf der grünen Wiese größere Einzelhandelsflächen anbieten zu können als sie in der Innenstadt möglich sind, um Kaufkraft in der Stadt zu halten. Schon damals ist der innerstädtische Einzelhandel vergeblich dagegen Sturm gelaufen.

Versuche im Stadtrat, das Areal in ein Mischgebiet umzuwidmen, um den Verkauf innenstadtrelevanter Sortimente verhindern zu können, sind seither erfolglos geblieben. Die Stadt argumentiert, dass eine Änderung des Status als Sondergebiet zu Schadenersatzforderungen der dortigen Einzelhändler in Millionenhöhe führen würde.

