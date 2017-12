Forchheim diskutiert über Terror und Menschenwürde

FORCHHEIM - Am Dienstagabend debattierten die Schüler des Herder- und des Ehrenbürg-Gymnasiums im Kulturraum der St.-Gereon-Kapelle mit dem Rechtsphilosophen Professor Rolf Gröschner über das Achtungsgebot der Menschenwürde – und über die Schutzpflicht der Republik.

Darf man wenige Menschen opfern, um eine größere Zahl von Menschen zu retten? Angeregt diskutierten die Schüler in St. Gereon mit Rolf Gröschner über diese zentrale Dilemma zwischen Moral, Vernunft und Recht. © Foto: Kosima Rothmund



Eröffnet wurde das 5. Forchheimer Ethik-Forum mit Musik: Der Neuntklässler Sebastian Ritter trug Beethovens Dritte Symphonie am Flügel vor. Sein Geschichtslehrer Jens Wimmers, der zur Veranstaltung geladen hatte, begann den Vortrag mit einer Erinnerung an das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Genau vor einem Jahr hatte dies zwölf Menschen aus dem Leben gerissen.

Grenzen von Recht und Moral

"Mulmig wird einem bei den vielen Sicherheitsvorkehrungen, die nun auf den Weihnachtsmärkten präsent sind", so Wimmer. "Aber wie weit darf der Schutz vor Terror gehen?", richtete der Lehrer die Frage ans Plenum. "Die Grenze der Schutzfunktion des Staates und das Achtungsgebot der Menschenrechte wiegen immer gleich schwer", so zitierte er frei nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Um das hieraus entstehende Dilemma für die Rechtsprechung zu verdeutlichen, zog Wimmer das Theaterstück "Terror" von Ferdinand von Schirach heran: Ein modernes Drama, bei dem ein mit 164 Menschen besetztes Flugzeug in die Hand von Terroristen fällt, die es auf die mit 70 000 Menschen gefüllte Allianz-Arena zusteuern. "Im Laufe des Stücks wurde der Soldat und Jet-Pilot Lars Koch damit beauftragt, das Flugzeug von seiner Bahn abzudrängen. Der Versuch missglückte, und so musste Koch eine Gewissensentscheidung treffen," erklärte Schüler Tobias das Szenario. "Koch wägte 164 gegen 70 000 Menschenleben ab und kam so zu dem Schluss, das Flugzeug abzuschießen.

War "Lars Koch" schuldig des Mordes an 164 Menschen oder sollte er freigesprochen werden? Daraufhin wurde in Anlehnung an das Theaterstück ein Rollenspiel begonnen.

"Bestmögliche Entscheidung"

Einige Schülerinnen verkörperten dabei die Richterin im Stück. Ihre Ansicht: Menschenleben dürften niemals abgewägt oder nach Wert geschätzt werden, denn das würde die unantastbare Menschenwürde verletzen. Der Schüler Andreas nahm die Stelle des Verteidigers ein. Seine Forderung, Koch müsse freigesprochen werden, stützte er so: "Koch hat die ihm bestmögliche Entscheidung nach gründlicher Gewissensbefragung getroffen."

Gänzlich anderer Meinung waren die Schüler Mark und Mara: "Geht die Gesellschaft diesen Weg, öffnet sie die Büchse der Pandora und Menschen fangen an, weniger wert zu sein als andere. Dies führte in der Vergangenheit bereits zu fatalen Stürzen der Gesellschaft."

Sarah und Alina, die als Team für die Schutzfunktion des Staates standen, sprachen sich gegen dieses Urteil aus. Dabei beriefen sie sich auf die Entscheidung des Kanzlers Helmut Schmidt im Fall der Schleyer-Entführung durch die Raf: "Die Souveränität des Staates muss um jeden Preis erhalten bleiben."

Freiheit der Kunst

Am Ende der Vortragsreihe wurde Rechtsphilosoph Rolf Gröschner zu Wort gebeten. Er betonte zunächst, dass Ferdinand von Schirachs "Terror" keine Rechtsbelehrung sondern nun mal ein Theaterstück sei: "Von Schirachs Werk unterliegt der Freiheit der Kunst, ich berufe mich auf die Freiheit der Wissenschaft." Gröschner weiß: "Die Abwägung von Achtungs- und Schutzpflicht muss nach Gewissensentscheid verfolgen. Koch entschied sich für das geringere Übel, in dem Wissen, dass das Flugzeug auf jeden Fall abstürzen würde."

Gröschner ging noch einmal auf die Schutzpflicht des Staates ein: "Warum brauchen wir den Staat?", fragte er mit Blick auf das Publikum, "Weil wir frei sein wollen", beantwortete er seine rhetorische Frage. "Die Schutzpflicht der Gesamtheit aller Bürger braucht eine durch Freiheit legitimierte Republik, deshalb plädiere ich auf einen Freispruch von Lars Koch", schloss er. Dafür erhielt er Beifall. In der anschließenden Diskussionsrunde konnten Fragen gestellt, und Meinungen kundgetan werden – was die Schüler dutzendfach taten.

