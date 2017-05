Forchheim dreht sich bald häufiger im Kreis

FORCHHEIM - Forchheim setzt vermehrt auf Kreisverkehre: Das provisorisch eingerichtete Rund am Paradeplatz soll bleiben, neue Kreisverkehre am Pendlerparkplatz am Kersbacher Bahnhof und an der Äußeren Nürnberger Straße werden gebaut.

In Kersbach soll bald ein Kreisverkehr die Ein- und Ausfahrt des neuen Pendlerparkplatzes am Bahnhof regeln. Foto: Foto: Roland Huber



Neues von der Brauhaus-Baustelle in Forchheim. Diesmal geht es um den Verkehr. Der Durchgang zwischen Marktplatz und Hornschuchallee bleibt voraussichtlich noch bis Ende Oktober nur einseitig befahrbar. Das von den Bürgern zu Beginn kritisierte Verkehrschaos habe sich durch den provisorischen Kreisverkehr am Paradeplatz wesentlich entspannt, sagt Roland Brütting vom Straßenverkehrsamt. Deswegen soll er bleiben — und zwar nicht alleine.

Forchheim setzt vermehrt auf Kreisverkehre. In diesem Jahr etwa in Kersbach. Dort soll ein Kreisverkehr die Ein- und Ausfahrt des neuen Pendlerparkplatzes am Bahnhof regeln. Fährt man über die Brücke weiter bis zur Einmündung in die alte B 4, trifft man bald auf den nächsten Kreisverkehr (Foto), der ebenfalls dieses Jahr gebaut werden soll.

Geplant ist auch ein Kreisverkehr in der Äußeren Nürnberger Straße, Einmündung Hafenstraße. Hätte Roland Brütting einen Wunsch frei, würde auch auf die Bamberger Straße, Einmündung Andreas-Steinmetz-Straße, ein Kreisverkehr gebaut: „Das wäre nicht nur für die Autos gut, sondern auch für das Auge ein schöner optischer Abschluss der historischen Altstadt.“