Die Schülerinnen und Schüler des Herder-Gymnasiums Forchheim musizierten in der Martinskirche mit viel Inspiration und Können.

Wer nach all den Plätzchen, Gänsebraten und Co. Lust auf einen Spaziergang hat, kann den Forchheimer Krippenweg gehen. Wir haben zusammengefasst, was es zu sehen gibt.