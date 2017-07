Forchheim: Ehrenamtliche sind unersetzlich

Freiwillige Helfer leisten wichtige Arbeit bei der Integration von neuen Mitbürgern - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - In monatelangen Fußmärschen, über gefährliche Seerouten oder versteckt in Lkw flüchteten Menschen aus vielen Ländern vor Krieg, Terror und Armut zu uns nach Deutschland. Auch in Stadt und Landkreis Forchheim gibt es seitdem Unterkünfte, in denen den Flüchtlingen Schutz geboten wird. Ehrenamtlich sind dabei unverzichtbar.

Daniel Sauer von der Caritas bekräftigte die ehrenamtlichen Helfer, ihrem Engagement treu zu bleiben. © Nina Eichenmüller



Daniel Sauer von der Caritas bekräftigte die ehrenamtlichen Helfer, ihrem Engagement treu zu bleiben. Foto: Nina Eichenmüller



„Wichtig ist jetzt, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden“, erklärt Daniel Sauer, Ehrenamtskoordinator der Caritas.

Nur ein Dach über dem Kopf und Lebensmittel reichen nicht aus, um den Geflüchteten wieder ein Stück Heimat zu geben. Integration muss stattfinden und „dafür suchen wir immer noch freiwillige Helfer“, betont Daniel Sauer.

„Ehrenamtliche Helfer sind oft Hauptansprechpartner für die Flüchtlinge“, erzählt der Ehrenamtskoordinator. Sie seien ein wichtiges Fundament in der Flüchtlingshilfe, um die Integration voranzubringen.

In einem Vortrag über ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Stadt und Landkreis Forchheim am Donnerstagabend schilderte Daniel Sauer von der Caritas in den Räumen der Gemeinschaft „Verklärung Christi“ die Lage und stellte neue Projekte vor.

„In Stadt und Landkreis gibt es inzwischen 41 dezentrale Unterkünfte in denen insgesamt etwa 800 Flüchtlinge leben“, schildert Daniel Sauer. Einige davon sind mittlerweile anerkannt und sind dazu verpflichtet aus den Heimen auszuziehen.

Das gibt allerdings der Wohnungsmarkt in Forchheim aktuell nicht her, weswegen die Menschen als sogenannte „Fehlbeleger“ in den Heimen bleiben müssen. Die Asylsozialarbeiter, die hauptamtlich Unterkünfte betreuen, sind allerdings nur für nicht anerkannte Flüchtlinge zuständig und kommen hierbei schon nicht mit ihrer geringen Stundenzahl hinterher, um ausreichend Betreuungsarbeit leisten zu können.

"So viel Arbeit"

„Es gibt so viel Arbeit in diesem Bereich, aber wir vom Hauptamt sind vom Recht und den Gesetzen eingeschränkt, zu helfen“, bedauert Daniel Sauer. Wichtig sei deswegen, dass sich noch mehr ehrenamtliche Helfer finden, die zum Beispiel Kindern und Erwachsenen Nachhilfe geben, die bei Amts- und Arztbesuchen begleiten und Menschen mangels Sprachkenntnissen unter die Arme greifen. Wichtig sind aber auch die Einsätze von Familien- und Spielpaten, die ein offenes Ohr für die Probleme der Flüchtlinge haben.

In und um die Stadt Forchheim haben sich hierzu schon Arbeitsgruppen, Stammtische und Vereine gebildet, die gemeinsam bei der Integration helfen. Ihr Anliegen ist es, ein gutes und harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen.

Passend zum Thema Flüchtlingshilfe konnte man nach dem Vortrag die Ausstellung „Gott liebt die Fremden“ der österreichischen Bibelgesellschaft auf sich wirken lassen, die Daniel Sauer von der Caritas gemeinsam mit Pastoralreferent Dietmar Denzler auf die Beine gestellt hat.

Die Ausstellung zeigt Auszüge aus der Bibel, die widerspiegeln, dass Flucht und Gastfreundschaft schon seit dem Urvater Abraham, der selbst immer fremd war, gegenwärtige Themen sind, die eine Gesellschaft immer wieder aufs Neue beschäftigen.

NINA EICHENMÜLLER