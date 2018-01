Forchheim: Ein Gewehr und seine dunkle Vergangenheit

Waffen-Amnestie geht im Juli zu Ende: Erste Bilanz - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Bis zum 1. Juli läuft die Waffen-Amnestie noch, im Rahmen derer illegale Waffen abgegeben werden können, ohne dass die Besitzer eine Strafverfolgung befürchten müssen. Neu ist diese Idee allerdings nicht.

Präsentiert das Gewehr: Ein Mitarbeiter des Landratsamtes zeigt, was freiwillig bei ihnen abgegeben worden ist. Wer sich meldet, wird auch beraten, wie er mit dem unliebsamen Besitz umzugehen hat. © Foto: Thomas Scherer



Präsentiert das Gewehr: Ein Mitarbeiter des Landratsamtes zeigt, was freiwillig bei ihnen abgegeben worden ist. Wer sich meldet, wird auch beraten, wie er mit dem unliebsamen Besitz umzugehen hat. Foto: Foto: Thomas Scherer



"Der Ansturm ist überschaubar", erklärt Jürgen Kupfer, Leiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt Forchheim. Der Grund dafür: 2009 hat es schon einmal eine Amnestie gegeben, bei der straffrei Waffen abgegeben werden konnten. Damals seien das Waffengesetz überarbeitet und die Aufbewahrungsvorschriften konkretisiert worden.

Wer damals seinen alten — oftmals hölzernen — Waffenschrank nicht aufrüsten wollte, musste sich also von seiner Waffe trennen. Diese Gruppe gibt es bei der neuen Amnestie, die seit dem 6. Juli 2017 gilt, aber quasi nicht mehr. "Sportschützen oder Jäger haben mittlerweile entsprechende Aufbewahrungen", ist sich Jürgen Kupfer sicher.

Wenige Exemplare

Weil der Großteil der betroffenen Waffen damals schon aus dem Verkehr gezogen wurde, hält sich auch die Zahl der jetzt abgegebenen Waffen in Grenzen: 13 Stück sind im zweiten Halbjahr 2017 im Landratsamt in Forchheim angekommen. Laut Jürgen Kupfer könne man aber immer, wenn man eine Waffe findet, diese auch beim Landratsamt abgeben.

Zusammen mit dem Landratsamt kümmert sich die Polizei um die Umsetzung der Amnestie. Oft seien es Dachbodenfunde, heißt es von der Polizei in Forchheim.

Gibt jemand eine Waffe ab, wird erst einmal geprüft, ob tatsächlich eine Amnestie vorliegt und ob nicht in der Vergangenheit damit eine Straftat begangen worden ist, dann werden sie zur Vernichtung ans Landratsamt gegeben.

In Forchheim war das in letzter Zeit etwa bei einer gefundenen Schrotflinte der Fall. Generell sind es meistens Jagd-Schusswaffen, die abgegeben werden. "Waffen, die gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen, gehören natürlich nicht zur Amnestie", weiß Manfred Hänchen, Leiter der Polizeiinspektion in Ebermannstadt.

Auch er denkt, dass die meisten betroffenen Waffen schon in der vorherigen Amnestie gesammelt wurden. Die PI Ebermannstadt ist deshalb von der aktuellen Aktion noch nicht berührt worden.

Kuriosere Geschichten rund um die Waffen-Amnestie hat Fürth zu bieten. Und in der Oberpfalz werden aus illegalen Waffen Bahnschienen.

Wer eine entsprechende illegale Waffe zu Hause findet oder sie erbt, hat noch bis zum 1. Juli die Möglichkeit, von der Amnestie Gebrauch zu machen. Am besten wendet man sich an die Waffenbehörde im Landratsamt, mit der dann ein Termin vereinbart wird.

JULIAN HÖRNDLEIN