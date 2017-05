Forchheim: Ein Kammerchor zwischen lustig und seriös

FORCHHEIM - Mit "Peter und der Wolf" wagt sich messa di voce an ein musikalisches Märchen. Dabei wollen die knapp dreißig Sängerinnen und Sänger die Instrumente, die Sergej Prokofiew den Tieren zugeordnet hat, mit ihren Stimmen ersetzen. Die NN waren bei der Generalprobe in der Gereonskapelle dabei.

Der Chor messa di voce bei der "Peter und der Wolf"-Generalprobe in der Gereonskapelle. Foto: Udo Güldner



„Prokofiews Musik hat man schon so oft gehört, nicht zuletzt in der Grundschule.“ Deswegen, da ist sich Chorleiter Ingo Behrens sicher, habe die vom Berliner Komponisten Carsten Gerlitz arrangierte Version einen ganz besonderen Reiz. Denn statt die Katze mit einer Klarinette, die Ente mit der Oboe oder den Wolf mit den Hörnern darzustellen, wie das im orchestralen Original vorgesehen ist, singt der Kammerchor messa di voce.

Bei der Generalprobe wird aber schnell klar, dass dieses ungewöhnliche Konzept aufgeht. Das liegt nicht zuletzt an der exzellenten Qualität des Chores, der mit wenigen lautmalerischen Silben die Gestalt Peters auftauchen lassen kann und dabei ganz vergessen macht, dass das eigentlich eine handvoll Streichinstrumente hätte erledigen sollen. „Dabei müssen wir die Balance zwischen lustigen und seriösen Momenten finden,“ so Sängerin Susanne Alberth, sonst bleibe die Spannung auf der Strecke.

"Kreativ und unkonventionell"

Seit zwölf Jahren hat sich der Chor des Jungen Theaters Forchheim (JTF) der etwas anderen a capella-Kunst verschrieben. „Kreativ und unkonventionell“ nennt JTF-Vorsitzender Johannes Mehlich das. Dass sie nicht nur Stücke singen, haben Ingo Behens und sein Klangkörper bereits mit dem treffsicheren Freischütz, dem verspielten Sommernachtstraum oder einer heißen Feuershow mit Anne Devries während des ZirkArt-Festivals gezeigt. In der ersten Hälfte des Konzertes finden sich unter anderem die „Lovecats“, die The Cure auf die Ohren losgelassen hat, der Großstadtdschungel, in dem Serien-Detektiv Monk sich verirrt und John Bartlets Madrigal „Of all the birds“, das seit vierhundert Jahren die erotische Phantasie anregt, welcher süße Vogel denn da gemeint sein könnte.

In den Probenpausen blicken die Sängerinnen und Sänger keineswegs in die Notenhefte. Denn bis auf ein unerhörtes Lautgedicht, in dem ein wahrer Silbenhagel auf das Publikum herabregnet, braucht es keine Partitur. Sie greifen auch nicht in die enorme Kiste mit Hustenbonbons, die hinter dem Dirigenten Erlösung verspricht. Schon lieber spielen sie mit Johann Sebastian Bachs „Gavotte“, deren französische Eleganz sie tänzerisch leicht in den akustisch empfindsamen Kirchenraum werfen.

Nach der Pause wird Jürgen Gutschmann als erfahrener Erzähler durch das Kinderstück führen, das stimmlich keinesfalls kinderleicht ist.

Es gilt, den Charakteren mit den Stimmbändern, den Zungen und Lippen Leben einzuhauchen. Der Großvater muss beschützend daherkommen, obwohl er eigentlich niemandem helfen kann. Der kleine Vogel muss seine Umgebung inklusive der Raubtiere nerven. Und nicht zuletzt muss Peter unbeschwert, ohne Angst, kindlich-naiv durch das Gartentor spazieren.

Politische Parabel?

Dabei lässt sich die vordergründig naive Geschichte von einem Bauernhof und seiner unsicheren Umgebung, vom grausam-gefräßigen Wolf und dem nichtsahnenden Peter auch als Parabel auf die kommunistische Diktatur unter Stalin lesen. Schließlich ist die Miniatur 1936 entstanden, als der Massenmörder gerade auf den Höhepunkt seiner „Großen Säuberung“ zusteuerte, die Millionen Menschen das Leben kostete.

Da ist die anschmiegsame und doch gefährliche Katze, die sich immer gegen den gerade Unterlegenen wendet. Da ist die fette und freche Ente, die mit ihrer vorlauten Art am Ende sogar durchkommt - wenn auch im Magen des Wolfes. Die Szenen entstünden einzig im Kopf der Zuhörer, so Ingo Behrens. „Das Publikum darf während des Konzertes getrost die Augen schließen.“

„Peter und der Wolf“, am Samstag, 20. Mai, Samstag, 27. Mai, jeweils ab 20 Uhr in der Gereonskapelle. Karten zu 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) gibt es im Vorverkauf beim Tabakladen Hocke (Hauptstraße 30), im NN-Ticket-Point (Hornschuchallee 7-9), bei EventTickets Böhm (Paradeplatz) und in der Lotto-Annahmestelle Kefferstein (Horschuchallee 31).

