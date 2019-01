Forchheim: Ein Zeichen für Europa setzen

Zum 25. Mal treffen sich Bürger auf dem Marktplatz - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Am Sonntag, 3. Februar, schlägt der Pulse of Europe schon das 25. Mal in Forchheim.

Pulse of Europe: Mit Musik und Fahne setzen die Forchheimer ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas und die gemeinsamen Werte. © Roland Huber



Pulse of Europe: Mit Musik und Fahne setzen die Forchheimer ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas und die gemeinsamen Werte. Foto: Roland Huber



Initiator Emmerich Huber ruft alle Forchheimer auf, durch ihre bloße Anwesenheit, und sei es nur für ein paar Minuten, ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas und die gemeinsamen Werte zu setzen. "Das Versammeln im Zeichen Europas an sich ist das Programm", so Huber.

Daneben seien alle Bürger eingeladen, auch selbst das Mikrophon zu ergreifen und ihre Meinung, oder Erlebnisse und Erfahrungen mit und in Europa und ihre Erwartungen für 2019 kund zu tun — und natürlich Ideen für Europa einzubringen.

Wer hat, möge bitte Europafahnen mitbringen und aller Länder der EU. Die Kundgebung ist wie immer um 14 Uhr auf dem Marktplatz und beginnt, ebenfalls wie immer, mit der Europa-Hymne — bei jedem Wetter.