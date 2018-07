Forchheim: Euro um Euro zum Projekterfolg "Sosolya"

FORCHHEIM - Die Hilfsbereitschaft sei "einfach irre", schwärmt Petra Dietzel bei der Spendenübergabe von 1520 Euro an das Sosolya-Projekt in Uganda im Schatten ihrer "La Boutique" in Forchheim.

Von links: Josephine Eschner, Matthias Zipfel, Petra Dietzel, Melanie Rövekamp und Kathrin Grüner. © Udo Güldner



Hier in der Wiesentstraße Forchheim lebt und arbeitet der Freundeskreis aus Einzelhändlern und Friseuren, die bei der „Langen Einkaufsnacht“ ein Zehntel ihres Umsatzes zurückgelegt haben. Damit sollen Kinder und Jugendliche aus einem Slum Kampalas ihr „Center“ kaufen, um dort weiter tanzen und leben zu können.

Mitgemacht hat auch das künftige Brautpaar Josephine Eschner und Matthias Zipfel, beide Friseure. Zudem hat Kathrin Grüner vom „Lübbis Essen & Trinken“ in der Apothekenstraße von jedem verkauften Bier einen Euro und das gesamte Trinkgeld des Tages gespendet.

Derzeit haben das Diakonische Werk Hessen, eine evangelische Kirchengemeinde in Kassel, eine Grundschule in Aachen, sowie zahllose private Spender, darunter auch welche aus Forchheim und Umgebung, bereits 25.000 Euro zusammengetrommelt.

Um das Projekt abschließen zu können, braucht es 32.000 Euro. Aus weiteren Quellen sind 2800 Euro geflossen. Der Sosolya-Stand während der Afrika Kulturtage steuerte 2000 Euro bei.

Udo Güldner