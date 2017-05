Forchheim: Ex-"Enno" wird ab Juni wieder eröffnet

Schwäbin mit griechischen Wurzeln betreibt das Bistro in der Apothekenstraße - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Es war die feine Adresse in der Mittagspause oder für den Aperol Sprizz zum Feierabend, doch Anfang des Jahres sind im Bistro "Enno" in der Apothekenstraße die Lichter ausgegangen. Eine schwäbisch-griechische Gastronomin will ab Juni wieder für Frequenz sorgen.

Hinter den mit Packpapier verhängten Fenstern wird kräftig gearbeitet. Ein großer Pizzaofen wird im ehemaligen Bistro „Enno“ eingebaut. Betreiberin Maria Sotiriadou setzt, wie die Vorgänger, auf mediterrane Küche. © Foto: Roland Huber



Das Haus habe sie beeindruckt, sagt Maria Sotiriadou und meint die Apothekenstraße 10 bis 12. "Man merkt, wie viel Liebe außen und innen hineingesteckt worden ist." Maria Sotiriadou ist Köchin und Gastronomin mit Wurzeln, die auf die nordgriechische Halbinsel Chalkidiki zurückreichen. Sie selbst ist in Backnang nordöstlich von Stuttgart geboren. Der Kontakt zu Forchheim entstand über Beziehungen.

Für Eigentümer Lorenz Schneider war unter anderem entscheidend, dass Sotiriadou, wie die Vorgänger, auf mediterrane Küche setzt. Auch Einrichtung und Ambiente sollen weitgehend erhalten bleiben. Blickfang werden ein großer Pizzaofen, die Antipasti-Theke und die Nudel-Ecke (die Pasta wird vor Ort produziert).

Eine Wochenkarte "mit dem, was es gerade frisch auf dem Markt gibt", ergänzt das Angebot. Da soll auch die griechische Küche aufblitzen. Neben Maria Sotiriadou wird ihr Sohn Dimitrios Konstantinidis (22), ebenfalls Koch, mitarbeiten. Die gesamte Familie beschäftigt sich mit Lebensmitteln. Von ihrem Schwager bekommt sie Olivenöl aus Kreta, Schafs- und Ziegenkäse und die großen, grünen Oliven aus der Heimat Chalkidiki geliefert. Ihre Schwester Elli stellt Eiscreme her. "Wir werden viele, schöne Eisbecher anbieten." Ein Mittagsangebot ist geplant und Sotiriadou will sonntags öffnen und zum Brunchen einladen. Der Kaffee stammt aus Dresden. Dort hatte sie ein griechisches Bistro und davor in Freital ein Restaurant betrieben.

BEKE MAISCH