Forchheim: Exhibitionist zeigt sich geständig vor Gericht

Angeklagter hatte 2017 auf Königsbadparkplatz vor zwei Frauen onaniert - vor 16 Minuten

FORCHHEIM - In fünf Fällen zeigte er in der Öffentlichkeit seinen Penis "und erregte sich sexuell daran", so die Anklage: Marcel F. (Name geändert) musste sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen vor dem Forchheimer Amtsgericht verantworten — und gestand die Taten.

Auf dem Parkplatz vor dem Forchheimer Königsbad entblößte F. laut Anklageschrift im Jahr 2017 drei Mal seinen Penis vor vorbeikommenden Frauen. Zwei weitere Male onanierte der Mann vor den Geschädigten, „um sich hierdurch sexuell zu erregen“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Zu Beginn der Gerichtsverhandlung teilte Richterin Silke Schneider mit, dass sich der Pflichtverteidiger des Angeklagten, Robert Glenk, bereits telefonisch mit ihr in Verbindung gesetzt hatte – um zu erfahren, wie die Strafe für Marcel F. ausfallen würde, wenn dieser ein Geständnis ablegt. Die neun geladenen Zeugen wurden abbestellt und der Angeklagte ließ die Vorwürfe durch seinen Verteidiger bestätigen.

"Sehr peinlich"

Bei der Verständigung über das Strafmaß betonte Rechtsanwalt Glenk: „Durch das Eingeständnis der Tat hat er es den Zeugen erspart, in die unangenehme Situation zu kommen.“ Dies solle zu seinen Gunsten ausgelegt werden. Stellvertretend für seinen Mandanten entschuldigte sich der Rechtsanwalt und erklärte, dass es F. im Nachhinein „sehr peinlich sei“ und der Angeklagte „nichts mehr mit der Strafjustiz zu tun haben möchte“.

Aufgrund des Vorstrafenregisters von Marcel F., das unter anderem gefährliche Körperverletzung, sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort umfasst, sah Staatsanwältin Janina Pöller den Fall strenger. „Bei der Beharrlichkeit die Straftaten zu begehen, habe ich Sorgen, was da noch passieren könnte“, so Pöller im Plädoyer.

Richterin Schneider verurteilt den Angeklagten schließlich, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Der Bewährungszeitraum beträgt aufgrund des Vorstrafenregisters aber vier Jahre. Zudem muss der Angeklagte eine Geldstrafe von 1200 Euro an den Verein Brückla zahlen – und sich einer Therapie für Sexualstraftäter unterziehen.

Um die Auflagen zu erfüllen, wird F. von einem Bewährungshelfer unterstützt. „Ihr Geständnis hat Ihnen die Bewährung gebracht – sonst hätten sie eingesessen. Die Geldauflage erachte ich für sinnvoll, da sie von der Verurteilung was merken sollen“, begründet die Richterin ihr Urteil.

Nina Eichenmüller E-Mail