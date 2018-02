Forchheim: Familie Wiegärtner steht vor der Kamera

ZDF-Romanze am Sonntag mit Filmbildern des Forchheimers Sebastian Wiegärtner - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - "Das Vermächtnis meines Vaters" heißt der neue Rosamunde-Pilcher-Streifen bei dem der Forchheimer Sebastian Wiegärtner hinter und seine Familie inklusive Hund vor der Kamera gestanden war.

Der Forchheimer Kameramann Sebastian Wiegärtner mit seiner Familie auf dem historischen Bahnhof im englischen Städtchen Bodmin. © Jon Ailes



Die Kulisse der romantischen Handlung ist in Großbritannien. Für 90 Minuten begleiten die Zuschauer die Figur Iris Harding, eine Absolventin der Journalistenschule. Von der unheilbar kranken Greta wird sie zu einer Recherche gebeten. Die Journalistin soll die Jugendliebe ihres bereits verstorbenen Vaters finden.

Eine Szene des Films spielt auch am Bahnhof des englischen Städtchen Bodmin in der Grafschaft Cornwall. Am historischen Bahnhof hatte der Forchheimer Kameramann seine Frau und zwei Kinder samt Hund vor der Linse — sie spielten Komparsen und sind im Film zu sehen, teilt Wiegärtner mit. Seine Familie war während der gesamte Dreharbeiten mit vor Ort. "Endlich war ich mal nicht sechs Wochen am Stück alleine im fremden Land", sagt Wiegärtner.

Das ZDF strahlt den Film am Sonntag, 4. Februar, um 20.15 Uhr aus.