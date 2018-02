Forchheim feiert den Auftakt des "KulturPuls"

Seit Freitagabend herrscht im Kolpinghaus Kultur-Ausnahmezustand - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Am Freitagabend hat eine Veranstaltungsreihe begonnen, wie sie Forchheim noch nicht gesehen hat: Im Rahmen des "KulturPuls" treten im Kolpinghaus bis zum 11. März Bands, Chöre, Zauberer, Volksmusiker, Orchester — Künstlerinnen und Künstler jeder Art auf die Bühne.

Die Ausstellung "Unterirdisch" im Kellergewölbe zeigt Werke regionaler Künstler. Foto: Anestis Aslanidis



Sie präsentieren die künstlerische Vielfalt, die Forchheim zu bieten hat, wie in einem Brennglas gebündelt. Zum anderen locken große Namen wie etwa am Eröffnnungsabend Bernd Regenauer in einen Veranstaltungsraum, der auf seine Tauglichkeit getestet werden soll. Schließlich gilt das Kolpinghaus als mögliches Kulturzentrum.

Erster Akt gestern Abend: Die Ausstellung „Unterirdisch“ (Bild) im Kellergewölbe mit außergewöhnlichen Installationen regionaler Künstler. Prädikat: sehenswert.