Forchheim: Feuerwehr-Weinstadl spendet 4500 Euro

Der bundesweit tätige Verein „Paulinchen — Initiative für brandverletzte Kinder“ erhält zum wiederholten Male die Spende vom Feuerwehr Weinstadl am Forchheimer Annafest. „Ich freue mich sehr, dass es uns auch beim vergangenen Annafest wieder gelungen ist, die stattliche Summe von 4500 Euro als Spende zu generieren“, so Vorsitzender Josua Flierl. Für jeden verkauften Schoppen Wein wurden 10 Cent gespendet, ebenso stand eine große Spendenbox bereit. Erna Stein, als offizielle Vertreterin von Paulinchen, bedankte sich im Namen des Vereins auch bei Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, der seinerseit der Feuerwehr für ihr Engagement dankte. „Wir freuen uns bereits heute auf das Annafest 2019 und versprechen, uns auch in diesem Jahr wieder sozial zu engagieren“, so Josua Flierl abschließend. © Foto: Flierl