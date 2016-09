Forchheim: Feuerwehreinsatz am Ernst-Reuter-Platz

Starker Rauch: Essen verbrannte auf der heißen Herdplatte - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am späten Sonntagnachmittag musste die Forchheimer Feuerwehr zu einem Einsatz am Ernst-Reuter-Platz ausrücken. Verdacht auf Zimmerbrand lautete der Notruf. Ohne großen Schaden konnte der Einsatz nach einer dreiviertel Stunde beendet werden.

Symbolbild © dpa



Wegen des Verdachts auf Zimmerbrand und weil nicht bekannt war, ob sich noch eine Person in der Wohnung befand, rückte die Feuerwehr in kompletter Mannschaftsstärke aus. Vor Ort stellte sich laut Polizei schnell heraus, dass ein Topf auf dem Herd stehen gelassen worden war. Das Essen darin verbrannte, starker Rauch entwickelte sich.

Im angrenzenden Zimmer hatte sich außerdem ein Bewohner schlafen gelegt. „Er wurde von uns geweckt und in Sicherheit gebracht“, so ein Polizeisprecher.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten indes, dass sich der Qualm von der Küche aus auch in andere Zimmer ausbreitete. „Gelöscht werden musste zum Glück nichts“, so Feuerwehr-Sprecher Martin Gründl. Somit hielt sich der Schaden in der Wohnung in Grenzen. Nach einer dreiviertel Stunde war der Einsatz abgeschlossen.

jas

