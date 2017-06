Forchheim: Fischerbube ist wieder lebendig

FORCHHEIM - Drei Jahre war es still um den Fischerbuben-Brunnen im Park an der Klosterstraße in Forchheim. Jetzt fließt das Wasser wieder — und bald sprießen auch wieder die Blumen.

Lange stand der Fischerbube, der Brunnen im Park an der Klosterstraße, auf dem Trockenen. Eine neue Wasserleitung lässt ihn wieder plätschern. © Roland Huber



2014 wurden die Straße und der Gehweg entlang der Grünanlage umgebaut und gleichzeitig die Wasserleitung, die den Fischerbuben einst plätschern ließ, gekappt. Weil es sich ohne Wasser nur schwer leben lässt, war aus dem Blumenbeet um den Brunnen eine Brachfläche geworden. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Eine neue Wasserleitung, 2016 vom Toilettenhäuschen an der Dreikirchenstraße zum Kunstwerk „Natural Chaos“ verlegt, zweigt das Amt für Öffentliches Grün ab. Seit vergangener Woche läuft der Brunnen wieder und auch die Blumen sollen bald schon wieder wachsen. „Das Beet ist vorbereitet“, sagt Herbert Fuchs, Leiter des Amtes. „In den nächsten Wochen kann es mit dem Pflanzen losgehen.“

Grünarbeiten für die Stadtparkserenade und das Hüpfburgenfestival haben, neben den regulären Arbeiten, den Zeitplan verschoben. Derweil läuft das Karussell am Spielplatz der Anlage nach einer Reparatur bereits rund. Fuchs: „Das sitzt jetzt wieder.“

