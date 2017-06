Forchheim: Franz-Josef-Strauß-Straße wird gesperrt

Am Brücken-Bauwerk müssen Fertigteile für den Überbau eingehoben werden - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert an der A73 im Bereich Forchheim vier Brückenbauwerke. Für den Einhub von Betonfertigteilen am Unterführungsbauwerk der B 470 ist eine Vollsperrung der Franz- Josef-Strauß Straße (B470) in der Zeit von Freitag, 16. Juni, 19 Uhr, bis Samstag, 17. Juni, 8 Uhr, notwendig.

Im Rahmen der Maßnahme zur Errichtung eines nachträglichen Lärmschutzes und zur Erneuerung der Fahrbahnen und der Brücken muss die B470 im Unterführungsbereich der A73 kurzzeitig gesperrt werden, um am Brücken-Bauwerk die Fertigteile für den Überbau einzuheben. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Bilderstrecke zum Thema A 73: Forchheimer Großbaustelle schreitet voran 2016 wurde die neue Lärmschutzwand an der A73 Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Süd errichtet. Seit März 2017 ist die Gegenrichtung dran – inklusive komplett neuer Straße und Brückensanierung. Rundgang auf einer Großbaustelle mit wenig Spielraum.