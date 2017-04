Forchheim: Frauen schlagen Rentner am Grab dubioses Geschäft vor

FORCHHEIM - Die Unbekannten sprachen den Mann am Dienstag auf dem Friedhof in der Haidfeldstraße am Grab seiner kürzlich verstorbenen Frau an.

Zwei unbekannte junge Frauen sprachen am Dienstag einen 79-Jährigen Rentner auf dem Friedhof in der Haidfeldstraße am Grab seiner kürzlich verstorbenen Frau an. Sie fragten ihn dabei nach seinen Lebensverhältnissen aus.

Im Anschluss boten sie ihm ihre entgeltliche Hilfe im Haushalt an. Hierfür verlangten sie allerdings einen Vorschuss zwischen 50 und 100 Euro. Der Rentner lehnte das Angebot der Frauen ab und ließ sie unverrichteter Dinge stehen.