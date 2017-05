Forchheim: Frauen streiten sich um Mann

Sonntagmorgens auf dem Parkplatz in die Haare geraten - vor 25 Minuten

FORCHHEIM - Zwei junge Frauen sind am Sonntag in Forchheim in aller Herrgottsfrühe in die Haare geraten. Es ging um einen Mann.

Symbolfoto. © Archivbild



Die beiden 19-jährigen Frauen trafen auf einem Parkplatz im südlichen Industriegebiet in Forchheim aufeinander. Es kam zum Streit. Der Grund: ein Mann.

Im Verlauf des Streites schlug eine 19-Jährige aus dem östlichen Landkreis Forchheim ihre gleichaltrige Kontrahentin, zudem bedrohte und beleidigte sie diese.

