Forchheim freut sich über BayernLab

Bürger können sich bald in kostenlosem IT-Labor ausprobieren - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Bayerns Finanzminister Markus Söder verkündete unlängst, dass Forchheim ein sogenanntes BayernLab erhält (wir berichteten). Unter dem Stichwort „Schaufenster für digitale Innovationen“ haben bereits drei ländliche Gemeinden ein solches „kostenloses IT-Labor für jedermann“ ihre Pforten geöffnet. Wann und wo wird das nun auch in Forchheim der Fall sein? Wir haben bei Viktor Naumann, Leiter des städtischen Referats für Wirtschaft und Stadtmarketing, nachgefragt.

Herr Naumann, wie kam es dazu, dass gerade Forchheim den „Zuschlag“ für ein BayernLab bekam?

Viktor Naumann © Rödel



Viktor Neumann: Hier müssen wir uns vor allem bei unserem Landtagsabgeordneten Michael Hofmann bedanken. Er hat sich für unsere Stadt als „Lab“-Standort stark gemacht und er wird am weiteren Aufbau des Projektes eng beteiligt sein. Gerade wir von der Wirtschaftsförderung freuen uns riesig über diese Zusage.



Was müssen wir uns unter dem BayernLab vorstellen?

Viktor Naumann: Mit dieser Einrichtung soll der Bevölkerung auch abseits der Ballungszentren das große Thema Digitalisierung näher gebracht werden. Digitalisierung praktisch zum Anfassen. Es soll beispielsweise Virtual-Reality-Brillen zum Austesten geben, einen 3D-Drucker, praktische Tipps und Tricks, wie man sich in der digitalen Welt sicher bewegt. Das richtet sich wirklich an jeden, von Schulklassen bis hin zu Technik-Unternehmen, die dort ihre neuesten Entwicklungen präsentieren können.



Und wo und wann können Forchheimer dann „ihr“ BayernLab ausprobieren?

Viktor Naumann: Es steht noch nicht fest, ob es eine eigene Immobilie sein wird oder man sich in eine vorhandene Immobilie einmietet. In den nächsten Wochen werden erst einmal die Rahmenbedingungen geklärt. Der Träger des BayernLabs ist das Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, die Verwaltung läuft über das Vermessungsamt. Zusammen mit diesen beiden Playern sowie mit Michael Hofmann werden wir von der Stadt so schnell wie möglich an der Verwirklichung des Projektes arbeiten. Es gilt noch vieles abzuwägen. Konkret steht also noch kein Standort fest.

Philipp Rothenbacher