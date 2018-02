Forchheim: Frühjahrskur für den Pendlerparkplatz

Mitarbeiter des Gartenbauamtes entfernten die alten Hecken - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Am Pendlerparkplatz an der Schönbornstraße tut sich was. Doch was genau dort geschieht, darüber rätseln die Bürger.

Der Pendlerparkplatz an der Schönbornstraße wird neu gestaltet. Die alten Hecken wurden von den Mitarbeitern des Gartenbauamtes entfernt. © Anestis Aslanidis



Was passiert seit einigen Tagen am Pendlerparkplatz an der Schönbornstraße? Bekommt die Adenauerallee etwa eine dritte Fahrspur? Das fragen sich seit einigen Tagen die Leser unserer Zeitung. Wir haben nachgefragt: Es entstehen weder zusätzliche Stellplätze noch wird die Fahrbahn um eine Spur verbreitert.

Für den in die Jahre gekommenen Grünstreifen steht vielmehr eine Frühjahrskur an: Die alten Hecken wurden von den Mitarbeitern des Gartenbauamtes mit schwerem Gerät entfernt, das Erdreich wird erneuert, dann sollen dort Bäume gepflanzt werden.