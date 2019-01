Forchheim: Für Krippe, Hort und Kita anmelden

Anmeldewoche startet am Montag 28. Januar - Kind zur Anmeldung mitbringen - vor 54 Minuten

FORCHHEIM - Das Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Forchheim macht auf die Anmeldewoche für alle Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorte in der Stadt Forchheim aufmerksam. Anmeldungen sind möglich zu folgenden Zeiten: Montag, 28. Januar 2019 bis Donnerstag, 31. Januar 2019 von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Die Anmeldewoche für Kindergartenplätze startet in Kürze. © dpa



Die Anmeldewoche für Kindergartenplätze startet in Kürze. Foto: dpa



Die Terminvergabe erfolgt nur nach telefonischer Vereinbarung.

Die Aufnahme erfolgt nach den Kriterien der jeweiligen Einrichtung. Anmeldungen bei mehreren Einrichtungen sind möglich. Die Platzvergabe erfolgt bei Mehrfachanmeldungen durch einen Abgleich zwischen den jeweiligen Einrichtungen. Bitte bringen Sie zu dem Anmeldetermin Ihr Kind mit.

Die Kinder können in folgenden Kindertageseinrichtungen in Forchheim angemeldet werden:

Kindergärten:

Katholischer Kindergarten, Burk, Meisenweg 3, Tel.: 09191 / 4904

Katholischer Kindergarten, St. Anna, Untere-Kellerstraße 52, Tel.: 09191 / 709320

Katholischer Kindergarten, St. Johannes, Reuth, Georg-Büttel-Str. 9, Tel.: 09191 / 94114. (Anmeldetag am Samstag, 2.2.2019 von 10 -14 Uhr

Katholisches Kinderhaus, St. Josef, Buckenhofen, St.-Josef-Str. 22, Tel.: 09191 /7336980

Katholischer Kindergarten, Verklärung Christi, von-Ketteler-Str. 13, Tel.: 09191 / 80789

Katholisches Kinderhaus, Don Bosco, Heinrich-Soldan-Str. 13, Tel.: 09191 / 9794830

Evangelischer Kindergarten, Christuskirche, Paul-Keller-Str. 15, Tel.: 09191 / 80260

Evangelisches Kinderhaus, St. Johannis, Zweibrückenstr. 40 b, Tel.: 09191 / 15251 (14-16.00 Uhr)

Integrativer Kindergarten „Kids vom Ring“, J.-F.-Kennedy-Ring 27 c, Tel.: 09191 / 6509-410

Montessori-Kinderhaus, Balthasar-Schönfelder-Str. 36, Tel.: 09191/ 704432

Städtischer Kindergarten, Sattlertor Karolinger Str. 15a und Stauffenbergstr. 1, Tel.: 09191 / 34155-10

Städtischer Kindergarten, Carl-Zeitler, Bügstr. 79b, Tel.: 09191 / 65761

Städtisches Gerhardinger Kinderhaus, Kasernstr. 9, Tel.: 09191 / 3415547

Städtischer Kindergarten, Kersbach, Pfarrgartenstr. 1, Tel.: 09191 / 67161

Städtischer Kindergarten Am Lindenanger, Bamberger Str. 48, Tel.: 09191 / 3408430

Waldkindergarten Forchheimer Waldstrolche Serlbach, Tel.: 0151 /

54111113 (Schnuppertermine mit Voranmeldung: Montag, 28.1.2019 und Donnerstag, 31.1.2019)

Kindergarten RabbelZabbel, Michael-Kotz-Str. 18, Tel.: 09191 / 3518144

Kinderkrippen:

Integrative Kinderkrippe „Rotznasen“ e.V., Ernst-Reuter-Platz 7, Tel.: 09191 / 9776966

Kinderkrippe RabbelZabbel, Michael-Kotz-Str. 18, Tel.: 09191 / 3518144

Integrative Kinderkrippe „Kids vom Ring“, J.-F.-Kennedy-Ring 27 c, Tel.: 09191 / 6509-410 (Ganztägig)

Kinderkrippe im Städt. Gerhardinger Kinderhaus, Kasernstr. 9, Tel.: 09191 / 3415548

Kinderhaus Don Bosco (Krippengr. Zwergenland), Heinrich-Soldan-Str. 13, Tel.: 09191/ 9794830

Kinderkrippe Christuskirche, Paul-Keller-Str. 15, Tel.: 09191 / 80260

Kinderkrippe St. Johannis, Zweibrückenstr. 40 b, Tel.: 09191/ 15251 (14-16.00 Uhr)

Kinderkrippe in der Städt. Kindertagesstätte Kersbach, Pfarrgartenstr. 1, Tel.: 09191 /67161

Kinderkrippe im Kinderhaus St. Josef, Buckenhofen, St.-Josef-Str. 22, Tel.: 09191 /7336980

Kindertagespflege „Heidi`s Bambini Club“, Buckenhofener Str. 13, Tel.: 0160 / 4922411

SieKids Kinderkrippe Schatzkiste, Käsröthe 13, Tel.: 09191 / 3415640

Kinderhorte:

Kinderhort Sattlertor, Karolingerstr. 15a und Stauffenbergstr. 1, Tel.. 09191 / 34155-20

Kinderhort Marienheim, von-Ketteler-Str. 15a, Tel.: 09191 / 80577

AWO Kinderhort, Kasernstr. 7, Tel.: 09191 / 3209916

Nach dem Anmeldetermin eingehende Aufnahmewünsche können nach vorhandenen freien Plätzen noch Berücksichtigung finden. Aufnahmen die das Betreuungsjahr 2020/2021 betreffen, sind zum regulären Anmeldetermin im nächsten Jahr vorzunehmen.