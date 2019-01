Forchheim: Für mehr als 1000 Euro Cremes und Parfum geklaut

Tatort Drogeriemarkt in der Hauptstraße - Nacht in der Zelle verbracht

FORCHHEIM - Für mehr als 1000 Euro wollte ein 27-Jähriger am Montagabend "Duftiges" in einer speziell präparierten Tasche klauen - und wurde dabei erwischt.

Auf Cremes und Parfum im Gesamtwert von über 1050 Euro hatte es ein 27-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße abgesehen. Er konnte von aufmerksamen Mitarbeitern beobachtet werden, wie er die Kosmetikartikel in eine mitgebrachte, präparierte Tüte steckte. Der Dieb musste die Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Forchheim verbringen und wurde am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt.

bhe