Forchheim: Fußgängerin attackiert Radfahrerin

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls - Klingeln ignoriert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Eine Radfahrerin ist von einer rabiaten Fußgängerin auf der Adenauerbrücke attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Radfahrerin, eine 47-Jährige, war mit ihrem Sohn auf dem Radweg in der Baustelle auf der Adenauerbrücke unterwegs. Die bislang unbekannte Fußgängerin ging auf das Klingeln der Radler demonstrativ nicht zur Seite. Sie wies die Radfahrerin an, sie solle in einer Baustellendurchfahrt absteigen.

Die 47-Jährige blieb stehen und wurde laut eigenen Angaben unvermittelt von der Fußgängerin attackiert. Die kratzte die Frau und schlug sie ins Gesicht. Die Radlerin stürzte. An Fahrrad und Kleidung entstand ein Schaden von 150 Euro.

Die gesuchte Täterin ist etwa 30 Jahre alt und hat eine schwarze Rastafrisur. Zeugen können sich bei der PI Forchheim unter (09191) 70900 melden.