Forchheim: Garage ging in Flammen auf

Glimmende Asche in der Mülltonne löste wohl Brand aus - 10.000 Euro Schaden - vor 4 Stunden

FORCHHEIM - Am Sonntagnachmittag kam es am Kolpingplatz in Forchheim zu einem Brand in einer Garage. Die gehörte zu einem Einfamilienhaus. Zum Zeitpunkt des Brandes war dort glücklicherweise kein Auto abgestellt.

Mit einem Garagenbrand mussten sich am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte in Forchheim beschäftigen. Foto: colourbox



Außer der Garage wurden auch keine weiteren Gebäude durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Forchheim gelöscht werden. Zu Personenschäden kam es nicht.

Ursache des Feuers dürften noch glimmende Aschreste von einer privaten Geburtstagsfeier am Samstag gewesen sein, die unsachgemäß in eine Mülltonne entsorgt wurden. Der durch den Brand entstandene Schaden an der Garage und verschiedener darin gelagerter Gegenstände wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

