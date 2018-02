Forchheim: Gastarbeiter verprügelte Spargelbauern

Am Boden festgehalten und getreten: Jetzt wurde ein Rumäne zu 1400 Euro Geldstrafe verurteilt - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Ein Spargelbauer aus dem Landkreis Forchheim ist von rumänischen Gastarbeitern wegen Zahlungsstreitigkeiten nach einer Verfolgungsjagd zusammengeschlagen worden. Einem der Angreifer wurde jetzt, zwei Jahre nach der Tat, der Gerichtsprozess gemacht.

Neben dem Spargelacker ging es brutal zu. Foto: dpa



Der Disput habe sich schon seit mehreren Tagen zugespitzt, ließ der Angeklagte über seine Dolmetscherin erklären. Er und 15 weitere Gastarbeiter sollten für etwa drei Monate Spargel stechen.

Der Arbeitgeber habe zwei seiner Kollegen im Auto mit Spargelkisten losgeschickt, ohne ihnen ein Navi mit auf den Weg zu geben. Die zwei hätten sich verirrt und wären erst am nächsten Morgen zurückgekommen. Der Landwirt habe daraufhin wütend reagiert und alle Arbeiter gefeuert.

Doch die Arbeiter wären zunächst auf dem Hof geblieben, um auf ihr Geld zu warten, dann habe der jedoch Besitzer die Polizei gerufen. Die Arbeiter wurden mit Taxis in eine nahe gelegene Gastwirtschaft gebracht, wo sie eine Nacht bleiben sollten. Der Spargelbauer versprach den Arbeitern, am nächsten Mittag bei einem Treffen die ausstehenden Gehälter zu übergeben.

Doch die Übergabe lief nicht wie geplant: Zuerst wollte der Mann noch Unterschriften von allen Anwesenden, die Anwesenden wurden zunehmend wütend. Schließlich wurde es dem Bauern zu bunt, er warf die Umschläge mit dem Geld in das Auto seiner Freundin und rief ihr zu, sie solle losfahren. Er selbst entfernte sich zu Fuß vom Ort des Geschehens, die Gastarbeiter verfolgten ihn. Schließlich rannte der Landwirt los, er wurde von den Arbeitern zu Boden gerissen, worauf hin diese anfingen, auf ihn einzuschlagen und zu treten. Erst ein zufällig dazukommender Polizeibeamter in Zivil konnte die Situation unter Kontrolle bringen. Das Opfer erlitt Prellungen, eine Zerrung der Halswirbelsäule, sowie ein stumpfes Bauchtrauma.

Der Angeklagte behauptete jetzt vor Gericht, dass das Opfer von selbst in einen Graben gefallen sei und sich womöglich dabei verletzt habe. Keiner aus der Gruppe habe den Mann angefasst. Richterin Silke Schneider fragte den Angeklagten, wie der eintreffende Polizist dann eine Schlägerei hätte sehen können. Daraufhin meinte der 25-Jährige, er habe den Polizisten öfter auf dem Hof des Opfers gesehen, die beiden würden sich kennen. Schneider bezeichnete diese Version der Dinge als völlig absurd. Sie sagte: "Ganz für dumm lassen wir uns jetzt auch nicht verkaufen."

Das Opfer selbst und sein Anwalt erklärten, sie hätten im Vorfeld dieser Ereignisse alles versucht, um die Arbeiter zu beruhigen und eine Lösung zu finden. Das Treffen habe man arrangiert, weil der Landwirt die gesamten Gehälter nicht an einem Tag hätte abheben können. Der Mann aus dem Landkreis erzählte, die Geldübergabe sei gescheitert, weil die Situation zu chaotisch wurde. Er habe daraufhin beschlossen das Geld zur Polizei nach Forchheim bringen zu lassen, damit die Arbeiter es sich dort holen könnten. Der Angriff sei äußerst brutal verlaufen, die Täter hätten ihn am Boden festgehalten, während sie auf ihn eintraten. Er beschrieb die Tritte eines Angreifers so: "Der hat Anlauf genommen wie beim Elfmeterschießen." Nach dem Vorfall wurde dem Mann noch gedroht, sein Hof würde angezündet werden.

Der Polizist bestätigte die Version des Angeklagten. Er habe die Verfolgungsjagd vom Auto aus beobachtet und eingegriffen, als er sah, wie das Opfer zu Boden ging. Er sagte auch, dass er das Opfer vorher nicht gekannt habe. Sowohl die Richterin als auch der Staatsanwalt sahen die Schuld des Angeklagten als erwiesen an. Auch der Verteidiger stimmte zu, dass es eine für den Mann empfindliche Strafe sein müsse. Richterin Schneider verurteilte den 25-Jährigen zu einer Geldstrafe von 1400 Euro, was für den Angeklagten eine beträchtliche Summe darstellt.

