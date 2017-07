Forchheim: Gelbe Säcke verursachen kaum Probleme

FORCHHEIM - Voluminös, dünnhäutig und mancherorts ein echtes Problem: Gelbe Säcke. Weil sie oft schon Tage vor dem Abholtermin vors Haus gestellt werden (nicht selten dabei umkippen, aufreißen und den Verpackungsmüll auf Straßen und Gehwegen verteilen), sollen es in Nürnberg Bußgelder richten: 55 Euro will die Stadt von "Zu-Früh-Rausstellern" verlangen. Doch wie ist die Situationen mit den Gelben Säcken in Forchheim? Wir haben bei Franziska Hofmeister, Leiterin des Geschäftsbereiches Abfallwirtschaft im Landratsamt, nachgefragt.

Die Gelben Säcke werden in Forchheim zeitnah auf die Gehsteige gestellt. Ärger wegen umherfliegenden Mülls gibt es kaum. © Ralf Rödel



Frau Hofmeister, sind die Gelben Säcke in und um Forchheim ein Problem?

Franziska Hofmeister:Eigentlich nicht. In eng bebauten Städten beziehungsweise Großstädten haben sie damit sicher mehr Ärger. Bei uns, sowohl in Forchheim als auch im Landkreis, gibt es sehr selten Beschwerden wegen Gelber Säcke, die schon Tage vor dem Abholtermin herumstehen. Das sind vielleicht ein paar Fälle im Jahr, die uns gemeldet werden. Solange der Müll nicht verweht wird oder es zu Geruchsbelastungen kommt, hält sich das Problem in Grenzen.

Welche Regelung hinsichtlich der Gelben Säcke gilt bei uns?

Franziska Hofmeister: Die Restmülltonnen müssen am Tag vor der Abholung beziehungsweise bis spätestens 6 Uhr früh am Abholtag bereitgestellt sein. Und bei den Gelben Säcken machen wir das analog, sie sollen also wie der Restmüll ebenfalls am Tag zuvor oder bis 6 Uhr vor dem Haus stehen.

Könnte man Bußgelder aussprechen – wie in Nürnberg, wo die Gelben Säcke sehr umstritten sind, weil ein Großteil des Inhalts verbrannt wird?

Franziska Hofmeister © Ralf Rödel



Franziska Hofmeister: Es wäre möglich, es über das Straßen- und Wegerecht zu ahnden, wenn sie jemand Tage vorher raus stellt und öffentliche Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus nutzt. Aber das konnte bisher immer ohne Ahndung gelöst werden. Was die Kontroverse angeht: Die Gelben Säcke sind vor etlichen Jahren im Landkreis eingeführt worden – wie von der Politik gewollt. Die Bürger haben ihre Fehlwürfe, also alles, was nicht in den Gelben Sack gehört, selbst zu verantworten. Bei extremen Fehlwürfen behält sich der Systembetreiber vor, die Säcke liegen zu lassen und zur korrekten Mülltrennung aufzufordern. Die weniger auffälligen Fehlwürfe werden aussortiert und wie der normale Restmüll energetisch verwertet.

ZWas gehört in den Gelben Sack und was nicht? Das kann jeder in epischer Breite auf der Homepage des Landratsamtes nachlesen unter www.lra-fo.de

