Forchheim: Geldkassette aufgebrochen

Minitresor in einem Keller in Forchheim-Nord aufgebrochen und Geld gestohlen - vor 31 Minuten

FORCHHEIM - Der Tatort war das Waschhaus: Aus einem Gemeinschaftskeller in der Pestalozzistraße wurde eine Geldkassette aufgebrochen und das Geld gestohlen.

Die Unbekannten flüchteten mit der Beute © dpa



Die Unbekannten flüchteten mit der Beute Foto: dpa



Der Täter brauchte wohl dringend Kleingeld: In der Pestalozzistraße wurde in einem Gemeinschaftskeller die Geldkassette aufgebrochen, in der normalerweise die Benutzer die "Miete" für die Benutzung des Wäschetrockners zahlen. Die Unbekannten flüchteten mit der Beute.