Forchheim: Gezündete Feuerwerkskörper in Briefkästen gesteckt

Post im Inneren vollständig verkohlt - Polizei startet Zeugenaufruf - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Unbekannte Täter haben in mehrere Briefkästen in Forchheim gezündete Feuerwerkskörper gesteckt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.

Unbekannte haben Feuerwerkskörper (Symbolbild) gezündet und in Briefkästen geworfen.



Sie warfen die Feuerwerkskörper in der Nacht von Donnerstag, 17. Januar, auf Freitag, 18. Januar, in die Briefkästen am Anwesen Gebrüder-Waasner-Weg 4 in Forchheim.

Bei zumindest zwei Briefkästen verkohlte die Post im Inneren vollständig. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Forchheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Geschädigte und Zeugen können sich bei der Polizei Forchheim melden; Telefon (09191) 7090-0.