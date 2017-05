Forchheim: "Gigantische Müllberge" sind ein Problem

FORCHHEIM - Zwei Mal im Jahr können Bürger im Landkreis ihren Sperrmüll nach vorheriger Anmeldung im Landratsamt abholen lassen. Das klappt nicht immer reibungslos. Der Service stand wiederholt in der Kritik. Nimmt die Menge an Müll weiterhin zu, könnte eine zusätzliche Gebühr fällig werden.

Nicht immer halten sich Bürger beim Sperrmüll an die Vorgaben des Landratsamtes. Foto: Foto: privat



Müll ist nicht immer gleich (Sperr)müll – so ließe sich Heinrich Kögels Bericht im Umweltausschuss des Kreistages zusammenfassen. Kögel ist Fachbereichsleiter für das Abfallwirtschaftsmanagement im Landratsamt. In den vergangenen Monaten stand sein Amt immer wieder in der Kritik der Bürger (wir berichteten).

Einer der Hauptkritikpunkte: Es dauere zu lange, bis ein Termin mit der Müllabfuhr vereinbart werden kann. Auch wenn die Abholung in der Regel drei bis sechs Wochen nach der Anmeldung erfolge, so Kögel, kam es immer wieder zu Wartezeiten von über zwei Monaten.

Der Grund laut Kögel: Der Landkreis ist in 16 Abfuhrbezirke eingeteilt. Komme es innerhalb eines Bezirkes zu mehr Anmeldungen, müssten sich die Bürger in Geduld üben.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die telefonische Anmeldung des Sperrmülls. 10.000 Terminanfragen pro Jahr bearbeiteten die Mitarbeiter im Abfallwirtschaftsamt, so Kögel. Dass die Telefondrähte dadurch schon mal zum Glühen kommen, die Mitarbeiter nicht immer sofort zu erreichen sind, räumt er ein. "Wir hören oft den Vorwurf, nicht servicefreundlich zu sein."

Deshalb wirbt der Fachmann auch für eine Anmeldung über das Internet. Auf der Homepage des Landkreises steht dafür ein digitales Formular bereit. Diese Option werde zwar genutzt, allerdings bleibe das Telefon die bevorzugte Wahl.

Im Gespräch mit den Bürgern fragten die Mitarbeiter zwar nach, um welchen Müll es sich handele, dennoch erlebten die Männer der Müllabfuhr vor Ort immer wieder Überraschungen. Die Konsequenz: "Wir lassen auch bewusst Müll liegen, der kein Sperrmüll ist", so Kögel. "Das führt immer wieder zu Ärger." Einziger Ausweg bisher: Immer wieder rund um das Thema Sperrmüll aufzuklären.

Ein weiterer Nachteil der telefonischen Anmeldung ist für Kögel, dass es im Nachhinein nicht mehr möglich sei, nachzuvollziehen, welcher Müll angemeldet wurde. Im Vergleich dazu werden die Bürger bei der digitalen Variante nicht nur darüber informiert, was zum Sperrmüll gehört und was nicht, sondern sie müssen auch detailliert angeben, welches Material abgeholt werden soll.

2016 waren es 1.163 Tonnen Sperrmüll. Das entspricht dem Gewicht von rund 30 vollbeladenen Lastzügen. Rund sechs Prozent der Jahresmenge an Hausmüll werden über den sperrigen Weg entsorgt. Bei den maximal zwei kostenlosen Abholungen pro Haushalt im Jahr ist eine Menge von insgesamt vier Kubikmetern Müll kostenlos. Gelegentlich liegt mehr Unrat zum Abholen bereit — dann drücke das Landratsamt auch mal ein Auge zu.

Problematischer ist, dass es mit der Mülltrennung oft nicht weit her ist. So spricht Kögel von "gigantischen Müllbergen" vor allem bei Geschosswohnanlagen im Stadtgebiet Forchheim. Nicht immer könne das Amt nur den Unrat mitnehmen, der den Vorgaben entspreche. "Wir hätten sonst nicht nur ein Problem in punkto Stadtbild, sondern auch mit der Hygiene in einigen Fällen."

Eine zusätzliche Abholgebühr wäre dann denkbar, heißt es im Bericht von Kögel, wenn sich die Sperrmüllmenge deutlich erhöhen würde. Bisher finanziert der Landkreis den Service über die jährliche Abfallgebühr, die jeder Haushalt bezahlen muss.

Gut erhaltene Möbel seien besser beim Gebrauchtwarenhof Pack mer’s als in der Müllpresse aufgehoben. Das Leben von Elektronikgeräten könnte in sogenannten Repair-Cafés (zu deutsch: Reparatur-Cafés) verlängert werden. In Forchheim lädt die Naturstrom AG in der Äußeren Nürnberger Straße 1 hin und wieder dazu ein. Dort können Kleingeräte repariert werden.

