Forchheim: Griechischer Sonnenaufgang für die Ohren

Uni-Chor aus Korfu kam zum Konzert nach Forchheim - vor 32 Minuten

FORCHHEIM - Bayreuther Festspiele, das ist auch das Festival "Roots to the Future", ein Treffen von 450 jungen Künstlern aus 30 Nationen. Im Innenhof der Forchheimer Kaiserpfalz gaben sich die Teilnehmer der Ionischen Universität Korfu die Ehre.

Griechische Gesangskunst im Innenhof der Kaiserpfalz. Die insgesamt 32 Sängerinnen und Sänger aus Korfu präsentierten eine große musikalische Vielfalt. Die mehr als 200 Besucher zeigten sich begeistert. © Foto: Udo Güldner



Griechische Gesangskunst im Innenhof der Kaiserpfalz. Die insgesamt 32 Sängerinnen und Sänger aus Korfu präsentierten eine große musikalische Vielfalt. Die mehr als 200 Besucher zeigten sich begeistert. Foto: Foto: Udo Güldner



Mehr als 200 Zuhörer lauschten im Innenhof der Kaiserpfalz dem fantastischen Chor der 20 Sängerinnen und zwölf Sänger der Musikhochschule. Die Griechen gastierten auf Einladung des Förderkreises Kaiserpfalz und des Pfalzmuseums mit einem inspirierenden Querschnitt griechischer Gesangskunst.

Unter freiem Himmel sangen die jungen Künstler traditionelle Volkslieder, die von griechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts bearbeitet und so für Chöre zugänglich gemacht worden waren.

Dabei wurden in dem selten aufgeführten Programm alle Regionen Griechenlands präsentiert. Im Laufe des Abends zeigte sich eine auf Grund der geographischen Gegebenheiten große musikalische Vielfalt: Lieder aus bergigen Gebieten auf dem Festland und Gesänge von den durch das Meer umgebenen vielen tausend Inseln.

Antike Einflüsse waren ebenso zu vernehmen, wie orientalische Klangwelten, die vor allem im jahrhundertelang osmanisch beherrschten Kleinasien Fuß gefasst hatten. Von jenseits der Ägäis kamen Lieder, sowie von den zwölf Inseln des Dodekanes, der direkt der türkischen Küste gegenüber gelegen ist.

Aus dem griechischen Teil Mazedoniens stammten die Liebeslieder Christos Samaras, ein Komponist des Jahrgangs 1956. Tassos Papas (1926—1970) hatte mit seinen rustikalen "Schäferliedern" das bukolische Idyll vor Augen, das über Jahrtausende den Alltag seiner Heimat nahe der Grenze zu Albanien bildete.

Beim zypriotischen Wiegenlied "Ayia Marina" gab sich der Chor größte Mühe, um die zarte Verhaltenheit ausdrucksstark wiederzugeben. Und es gelang, dass die leisen Töne bis in die letzte Reihe drangen und überzeugten. Die einfühlsame Komposition hatte der frühere Chefdirigent des Sinfonischen Orchesters Zypern in der geteilten Stadt Nikosia geschrieben.Kein Wunder, dass da auch gregorianischer Gesang herauszuhören war, der seine Wurzeln ja im alten Byzanz hat. So wurde aus dem Innenhof für kurze Zeit eine griechisch-orthodoxe Kapelle. Freilich klang es ebenso leidenschaftlich, als der gemischte Chor die Jungfrau Maria anbetete. Und als die innige Verehrung mittels Liebesschwüren im nächsten Titel einer Schönen namens "Roumbalia" von der Insel Chios galt, lauschte jeder ergriffen.

Mein kleiner Zitronenbaum

Ganz zu schweigen von einer gewisen "Panayiota", die den Chor zu zärtlichen Lippenbekenntnissen hinriss. Selbst die Verehrung eines kleinen Zitronenbaumes, eine Volksweise aus Epirus, dem Festland gegenüber Korfu, schaffte es auf die Bühne. Das unaufgeregte Dirigat von Dimitris Ktistakis (39), der aus dem thessalischen Larissa stammt, forderte samtweich fließende Melodien, präzise Intonation und Artikulation.

Anspruchsvolle Arrangements waren glänzende Vorgaben für die tüchtigen Solisten Valentini Toubari, Alice Siousti, Katerina Dimopoulou, Zannis Kanterakis, Nikolaos Ziaziarsi und besonders Despoina Pourika. Die jungen Künstler sind allesamt Gesangsstudenten der Professorin Miranda Caldi. Nach dem Open-Air-Auftakt im vergangenen Jahr mit dem ukrainischen Ensemble "Consort.Amabile" und dem "Turksoy Youth Chamber Choir" aus verschiedenen Turkstaaten ist Förderkreis-Vorsitzendem Ewald Maier mit den hochkarätigen Stimmen aus Korfu ein weiterer Coup gelungen.

UDO GÜLDNER