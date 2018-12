Forchheim: Großeinsatz im BRK-Altenheim

Alle Feuerwehren der Stadt und Umgebung rückten aus - vor 53 Minuten

FORCHHEIM - "Großalarm" im BRK-Altenheim in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße: Unter diesem Stichwort waren am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr die Feuerwehren in der Stadt und der Umgebung alarmiert worden. Vor Ort konnte aber zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden.

Zunächst hatte ein Brandmelder im Altenheim ausgelöst, erklärte Dennis Friedrich, Pressesprecher der Feuerwehr Forchheim. Kurze Zeit später wurde der Einsatz zum "Großalarm" hochgestuft.

"Großalarm heißt, dass neben der Feuerwehr Forchheim alle Stadtteil-Wehren alarmiert werden und auch die aus der näheren Umgebung". So machten sich auch die Eggolsheimer, Bammersdorfer und Kirchehrenbacher auf den Weg nach Forchheim.

Vor Ort angekommen, konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. "Ein Fernsehgerät im Zimmer eines Bewohners hatte geraucht", so Dennis Friedrich. Zu einem Brand sei es glücklicherweise nicht gekommen. Verletzt wurde niemand.

So genügte es, dass die Einsatzkräfte den Raum lüfteten. Die übrigen Feuerwehren konnten wieder abrücken. Die Einsatzfahrzeuge, die noch auf dem Weg nach Forchheim waren, kehrten um.