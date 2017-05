Forchheim hat ein spezielles Parkplatzproblem

Parkverbot auf dem Paradeplatz wird nicht beachtet - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Während die Tiefgarage am Forchheimer Paradeplatz saniert worden ist, durften die Autos oberirdisch kostenlos parken. Jetzt ist die Tiefgarage fertig und eigentlich sollten die Autos dort auch kostenpflichtig parken. Tun aber nicht alle.

Die Tiefgarage ist wieder eröffnet, eigentlich sollten die Autos nun kostenpflichtig unten parken. Tun manche aber nicht. © Roland Huber



Seitdem die Tiergarage auf dem Forchheimer Paradeplatz im April wieder eröffnet worden ist, darf oberirdisch eigentlich nicht mehr geparkt werden. Alle entsprechenden Schilder und Begrenzungsanlagen sind weg.

Nur die Markierungen, die aufgesprüht worden sind, lassen sich nicht so einfach entfernen, sagt Roland Brütting vom Forchheimer Straßenverkehrsamt. Genau das könne das Problem sein, denn immer noch werden die ehemaligen kostenlosen Kurzzeit-Parkplätze genutzt.

Die Stadt will sich nun mit einem Schild helfen. Es zeigt an: Hier ist Fußgängerzone. Das schließe aus, dass man hier reinfahren dürfe, so Roland Brütting. Mal sehen, ob es hilft.

Ulrich Graser