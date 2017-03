Forchheim: Hausbesitzer können sparen

Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes informiert - vor 49 Minuten

FORCHHEIM - Der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes setzt in Kooperation mit der Volkshochschule seine Vortragsreihe zu energetischer Sanierung, modernen Heiztechniken, effizientem Neubau und der Nutzung erneuerbarer Energien fort.

Die Stromproduktion mit Hilfe von Photovoltaikanlagen ist ein Thema bei der Informationsveranstaltung. © Michael Latz/dapd



Die Stromproduktion mit Hilfe von Photovoltaikanlagen ist ein Thema bei der Informationsveranstaltung. Foto: Michael Latz/dapd



Für Hauseigentümer und Bauherrn, die ihr Wohnhaus energetisch sanieren oder energieeffizient bauen möchten, ist es wichtig, sich rechtzeitig über die verfügbaren Techniken und Fördermöglichkeiten zu informieren. Durch Maßnahmen an der Gebäudehülle und/oder Heiztechnik lassen sich die Energieverbrauchskosten deutlich reduzieren. Gleichzeitig verbessern sich die Lebens- und Wohnqualität und der Wert der Immobilie steigt.

Bei den einzelnen Vorträgen geht es um verschiedene effiziente Heiztechniken (Brennwertheizung, Holz-/Pellets-Anlagen, Wärmepumpen), die Nutzung erneuerbarer Energien (Solarthermie, Photovoltaik), die Gebäudehülle (Fenster, Dämmung), Kalkschutzmaßnahmen bis hin zum allgemeinen Energiesparen durch effiziente Haushaltsgeräte oder bewusstes Nutzerverhalten.

Für das Jahr 2017 stehen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der KfW-Bankengruppe Fördermittel in Form von Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen zur Verfügung. Darüber hinaus können über das 10 000-Häuser-Programm des Freistaats Bayern demnächst voraussichtlich wieder weitere Zuschüsse (z. B. HeizanlagenBonus, TechnikBonus, EnergieEffizienzBonus) in Anspruch genommen werden. Auch für den Austausch der alten Heizungspumpe durch eine Energieeffizienzpumpe oder andere Optimierungsmaßnahmen am Heizsystem gibt es seit einigen Monaten über das BAFA einen 30-prozentigen Zuschuss.

Das Vortragsprogramm im Überblick:

"Energiesparen beim Heizen“, Solarthermie nutzen, Kalkschutz verwenden, Do., 9. März, 19.30 Uhr, Gräfenberg, Kompetenz-Zentrum der Vereinigten Raiffeisenbanken, Marktplatz 8.

„Heizen mit Holz“, (Pellets, Stückholz, Hackschnitzel), Do., 16. März, 19.30 Uhr, Kunreuth, Rathaus, Hauptstraße 24

„Heizen mit Wärmepumpe und Photovoltaik“, Do., 23. März, 19.30 Uhr, Neunkirchen, Physiksaal Mittelschule, Schellenberger Weg 26

„Wärmepumpe als Heizung“, kombiniert mit Sonnenenergie, Do., 30. März, 19.30 Uhr, Vereinshaus FC Stöckach, Egloffsteiner Straße 11

„Energie und Strom sparen im Haushalt — Hinweise und Tipps“, Do., 6. April, 19.30 Uhr, Ebermannstadt, Gasthaus Resengörg, Hauptstraße 36



„Nachtspeicheröfen — Kostenfalle und Stromfresser ohne Alternative?“, Do., 20. April, 19.30 Uhr, Weißenohe, Rathaus, Dorfhauser Straße 7

„Heizungsmodernisierung – Unser Haus braucht eine neue Heizung“, Do., 27. April, 19.30 Uhr, Grünes Klassenzimmer, Wildpark Hundshaupten 62

Energieeinsparung und Einbruchschutz durch Fenstertausch“, Do., 4. Mai., 19.30 Uhr, Eggolsheim, Sitzungssaal Gemeindezentrum, Hauptstraße 27

„Photovoltaik — Strom selbst erzeugen, speichern und selber verbrauchen“, Do., 11. Mai, 19.30 Uhr, Heroldsbach, Gasthaus Lindenhof, Löffelholzweg 6

„Energieoptimiertes Bauen – Was ist ein Passivhaus?“, Do., 18. Mai, 19.30 Uhr, Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3

www.lra-fo.de/klima.