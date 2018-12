Gemeinsam ist allen Kindern beim Sport die Erfahrung vom Scheitern, vom Wieder-Aufstehen, vom Vertrauen in sich und andere. Seit 2013 schlägt sich diese Erkenntnis in der Zusammenarbeit zwischen dem Handballclub Forchheim und der Lebenshilfe nieder. Beim "Spiel des Jahres" hat heuer die Integrative Gruppe (weiß) gegen die E-Jugend des HC Forchheim in der Realschulhalle Forchheim gespielt. © Ralf Rödel