Forchheim: Hüpfburgen-Festival doch im Stadtpark

Neuer Sponsor trägt Mehrkosten für die Infrastruktur — Start: 2. Juni - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - Das erste Hüpfburgenfestival "Forchheim hüpft" Anfang Juni soll nun doch im Forchheimer Stadtpark abgehalten werden. Zuletzt hatte es geheißen, man müsse wegen der fehlenden Infrastruktur auf das ehemalige Ausstellungsgelände an den Stadtrand.

Symbolbild Hüpfburgen. © Ole Spata/dpa



Symbolbild Hüpfburgen. Foto: Ole Spata/dpa



"Nach langen Verhandlungen ist es gelungen, den Veranstalter doch noch davon zu überzeugen, dass der Park in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt der deutlich bessere Ort ist", erklärt der Jungendbeauftragte der Stadt, Josua Flierl, in einer Pressemitteilung.

Genauer gesagt soll das Hüpfburgen-Festival vom 2. bis 11. Juni im Stadtpark an der Karolinger Straße in der Nähe der Martinschule stattfinden. Die Stadt hatte den Stadtpark "ursprünglich favorisiert", der Veranstalter wollte jedoch wegen des "logistischen Aufwands" logistischen Aufwands im Park lieber in den Stadtsüden. In den sozialen Medien war Kritik laut geworden, dass das Ausstellungsgelände kein geeigneter Standort sei, um die Innenstadt zu beleben.

Die Baustelle und Lagerfläche an der A73 im Süden hätten kein schönes Bild für die Veranstaltung abgeben und man habe sich auch den Wünschen der Bevölkerung nicht verschließen wollen, erklärt Josua Flierl, der die Idee mit dem Hüpfburgenfestival hatte. Mit Hilfe eines weiteren Sponsors, der für die Mehrkosten im Bereich der Logistik (Wasser- und Abwasseranschluss sowie Toiletten) aufkommt, gibt es jetzt grünes Licht für die Verwirklichung der Veranstaltung in der Innenstadt.

Flierl nennt neben der Innenstadtbelebung noch einen weiteren Pluspunkt: "Das Hüpfburgenfestival im Stadtpark ergibt eine schöne Symbiose zum "Kaiserstrand" und rundet das Gebiet als Gesamterlebnis für Familien, Strand- und Museumsbesucher ab."

Geöffnet ist das Hüpfburgenfestival von Montag bis Freitag von 13 Uhr bis 19 Uhr und samstags, sonn- und feiertags von 11 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro für Kinder, Erwachsene zahlen vier Euro pro Person. Das Hüpfburgenland ist umzäunt und kann nach Erhalt des Eintrittskarten-Bändchens am betreffenden Tag beliebig oft verlassen und wieder betreten werden.

Noch bis zum 30. Mai vergibt Jugendbeauftragter Flierl 15 Tagestickets für das Hüpfburgenfestival: "Ihr schickt mir eine kurze Begründung, warum gerade Ihr einen Tag voller Action und Abenteuer braucht und deshalb unbedingt ein Ticket gewinnen wollt. Schickt mir Eure Nach-richt an jugendbeauftragter@forchheim.de" Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und auf die Gästeliste geschrieben. Sie können sich einen Besuchstag aussuchen.