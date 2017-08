Forchheim: Im eigenen Brunnenwasser baden gehen

Experten für Schadstoffbelastungen analysieren Proben aus privaten Quellen - vor 17 Minuten

FORCHHEIM - Ein Labormobil aus Nordrhein-Westfalen kommt am Montag, 28. August, nach Forchheim. Umweltschützer des Vereins VSR Gewässerschutz untersuchen zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Paradeplatz Brunnenwasser aus heimischen Gärten, um die Wasserqualität zu analysieren. Nitrat ist ein Problem.

Harald Gülzow aus Geldern ist Physikingenieur und Experte für Brunnenwasser. © Foto: VSR-Gewässerschutz



Bei sommerlichen Temperaturen steigt der Wasserverbrauch. Kinder wollen planschen, der Garten muss gegossen werden. "Doch Leitungswasser ist kostbar, es ist sinnvoll, damit sparsam umzugehen und im Garten Wasser aus dem eigenen Brunnen zu verwenden", so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Leider verschmutzen Nitrate und Pestizide das Grundwasser in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen.

Jetzt kann einer erfahren, ob das selbst geförderte Wasser für das Planschbecken, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist. Das Labormobil der Gewässerschutzorganisation nimmt in Forchheim Wasserproben entgegen, um sie gegen eine Kostenbeteiligung von zwölf Euro auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt zu untersuchen. Zur Probeentnahme und für den Transport zum Labormobil sollten Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind Halbliter-Flaschen aus Kunststoff, die bis zum Rand gefüllt werden. Das Ergebnis kann gegen Ende der Aktion abgeholt werden.

Brunnenbesitzer, die ihr Brunnenwasser auch auf weitere Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien gegen Kostenbeteiligung prüfen lassen möchten, bekommen das Ergebnis mit einer Bewertung per Post zugesandt. Keiner wird mit seinen Messwerten allein gelassen. Das Team vom VSR-Gewässerschutz berät, sobald die entsprechenden Messergebnisse vorliegen. Am Mobil sind neben den allgemeinen Informationen zu Belastung und deren Ursachen auch individuelle Beratungen für Brunnenbesitzer möglich.

Die Umweltschützer möchten in Sachen Wasserqualität die Öffentlichkeit einbeziehen. "Bürger, die Brunnenwasser nutzen, haben das gleiche Ziel wie der VSR-Gewässerschutz: Das Grundwasser soll möglichst unbelastet sein", so Susanne Bareiß-Gülzow. Der Zustand des Grundwassers wird deshalb regelmäßig in Karten zusammengefasst, um Belastungsschwerpunkte deutlicher erkennen zu können. Auf der Homepage der Gewässerschützer (www.VSR-Gewässerschutz.de) sind die Ergebnisse zu sehen.

Nitrate im Grundwasser

Nitrat ist ein Bestandteil von Dünger in der Landwirtschaft. Bei den von Landwirten und Gartenbaubetrieben aufgebrachten Mineraldüngern und Gülle besteht die Gefahr, dass Nitrate ins Grundwasser ausgewaschen werden. So kommt es häufig zur Nitratbelastung des Brunnenwassers. Bei höheren Nitratkonzentrationen ist das Wasser nicht mehr zum Trinken geeignet. Auch die Verwendung im Garten zum Befüllen eines Planschbeckens oder Teichs ist eingeschränkt. Beim Gießen ist es wichtig, die Nitratkonzentration zu kennen. Die unnötige Nitratanreicherung im Gemüse kann verhindert werden, indem die Nährstoffe aus dem Gießwasser bei der Düngung angerechnet werden.

Auch höhere Eisenkonzentrationen stören bei der Nutzung des Brunnenwassers. Sie weisen bei gleichzeitigen Vorkommen von geringen Nitratkonzentrationen aber auch auf einen guten Nitratabbau im Grundwasser hin. In vielen Gegenden kommt im Untergrund Pyrit, eine Eisen-Schwefel-Verbindung vor. Bakterien können diese Verbindung nutzen, um Nitrat abzubauen. Es entsteht Stickstoff, Eisen und Sulfat. Somit führt ein starker Nitrateintrag zu hohen Eisenkonzentrationen.

Physikingenieur Harald Gülzow, ein Experte für Brunnenwasser, ist jeweils am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr für eine Beratung zu erreichen, Telefon (0 28 31) 9 76 33 42. Weitere Infos zur Arbeit des VSR-Gewässerschutz e.V. unter www.vsr-gewässerschutz.de