Forchheim: Im Innovationszentrum geht’s nach oben

FORCHHEIM - Bis Jahresende soll das Medical-Valley-Center (MVC) — die Innovationsschmiede Forchheims — voll besetzt sein. Bis dahin sollen auch alle Baumängel beseitigt sein. Den Anfang macht das Haupt-Treppenhaus.

Das Haupttreppenhaus im Medical-Valley-Zentrum ist erst seit wenigen Wochen wieder frei begehbar. © Foto: Beke Maisch



FORCHHEIM — Metallschienen waren am Ende die Lösung des Problems. Jede Treppenstufe hat an der Vorderkante polierte Edelstahlleisten angeschraubt bekommen. Damit sind die DIN-Normen erreicht. Ein kleiner optischer Makel sei das zwar, der aber nicht ins Gewicht falle, findet Franz Stumpf, Mitgeschäftsführer der Medical-Valley-Center GmbH. Wichtig sei, dass das Treppenhaus endlich wieder zu begehen ist. Die Angelegenheit war ärgerlich genug. Zunächst hieß es, die Statik stimme nicht, noch vor der Eröffnung im Januar musste die Treppe deswegen abgesperrt werden.

Eine Ultraschall-Untersuchung später war klar, die Schweißnähte halten, allerdings werden die DIN-Normen bei der Länge der Treppenstufen nicht eingehalten. Acht Monate später ist das Treppenhaus nun frei begehbar.

Komplizierter ist der Heizungsschaden: Punktuell waren die Zuleitungen durchgerostet, die Folge: Wasser trat aus. Die Schäden belaufen sich auf mehrere 10 000 Euro. Liegt es am Estrich, am Boden obendrauf, oder war das Material der Heizungsbauer schadhaft, hat die Bauaufsicht am Ende Fehler gemacht? Im Moment ist das noch nicht ganz klar. Die Rohre bis zum Anschluss an die Heizkörper (178 insgesamt) müssen wohl erneuert werden.

