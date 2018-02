Vom Erfolg des Neubaus hängt Zukunft der Pfründnerstiftungen ab - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Ein Thema bestimmt den Haushalt der Vereinigten Pfründnerstiftungen — auf Gedeih und Verderb: das neue Katharinenspital. Das Projekt muss gelingen, andernfalls droht der kompletten Stiftung das Aus. Und die Verantwortlichen wollen keine Zeit mehr verlieren — daran lässt auch der Stiftungsausschuss des Stadtrats keine Zweifel.

Seit fast 700 Jahren existieren die Vereinigten Pfründnerstiftungen Forchheim, gegründet mit Zweck der „Pflege von Alten und Kranken“. Eine jahrhundertealte Geschichte, die jäh enden könnte, sollte der Mietneubau Katharinenspital grandios scheitern. Denn gelingt es nicht, aus der Nachfolge-Einrichtung des abgerissenen Altersheims, genug (Mieten) einzunehmen, bleiben nur leere Kassen und ein hoher Schuldenberg übrig.

Wie fortlaufend berichtet, ist die Stiftung mit dem zu Beginn hochumstrittenen Projekt (inklusive Fernsehberichte und Online-Petition gegen den Abriss) ein enormes Wagnis eingegangen: mit – geplant – über 11,3 Millionen Euro schlägt der Neubau zu Buche. Das Vermögen der Vereinigten Pfründnerstiftungen wiederum beläuft sich auf rund 13,2 Millionen Euro. Dazu kommt, dass die Stiftung neben dem Katharinenspital Eigentümerin von Immobilien, Grundstücken und nicht zuletzt Trägerin des Forchheimer Klinikums ist – wo die geplante Klinikfusion mit Ebermannstadt nicht gerade billig werden dürfte.

